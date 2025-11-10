Maserak nie odpuści Karolakowi tego, co mu zrobił. Tak go chce załatwić. Groźnie!

W półfinale „Tańca z Gwiazdami” między Rafałem Maserakiem a Tomaszem Karolakiem doszło do ostrej wymiany zdań, którą komentowała cała Polska. Choć na wizji obaj starali się zachować uśmiech, napięcie dało się wyczuć. W rozmowie z Kozaczkiem Maserak odniósł się do sytuacji i zdradził, jak zamierza „załatwić sprawę”.

Maserak i Karolak na wojennej ścieżce

Półfinał „Tańca z Gwiazdami” przyniósł widzom nie tylko emocje taneczne, ale i starcia między jurorami a uczestnikami. W centrum uwagi znaleźli się Rafał Maserak i Tomasz Karolak, którzy wymienili się ostrymi uwagami na żywo.

Po tym, jak juror ocenił taniec aktora słowami: „Zgadzam się z Iwoną, że coś było w tej rumbie, ale nie wiem do końca co”, Karolak nie pozostał mu dłużny. ,,Gdy miałeś sześć lat, ja już czytałem książki „– rzucił, wywołując śmiech publiczności.

Jednak Maserak natychmiast odbił piłeczkę: ,,To pokaż mi teraz ten krok „opening”. A kiedy Karolak przyznał, że go nie potrafi, juror sam wszedł na parkiet i zaprezentował, jak wygląda poprawne wykonanie figury. Widzowie nie mieli wątpliwości, to był pokaz siły ze strony mistrza tańca.

Rafał Maserak po programie nie gryzł się w język

Po zakończeniu odcinka nasz reporter zapytał Rafała Maseraka, czy między nim a Tomaszem Karolakiem rzeczywiście doszło do spięcia. Odpowiedź jurora nie pozostawia złudzeń – atmosfera między panami wciąż jest napięta:

Ciekawe, jakie książki czytał. Nie no, ale oczywiście my się znamy z Tomkiem bardzo dobrze. Każdy wie, że Tomek w takich programach rozrywkowych odgrywa jakąś rolę. Przyszedł się dobrze bawić i odgrywać każdy swój występ w jakiejś roli – mówi Maserak.

Dodał jednak, że sam lubi „czasem komuś wbić szpilkę”: „Ja to lubię troszeczkę komuś jakąś szpilkę wsadzić, ale taki jest ten program. Każdy inaczej do niego podchodzi, ale też czasami trzeba uważać, żeby nie przekroczyć tej granicy” – podkreślił.