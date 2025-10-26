Nie do wiary, co Kaczorowska wyrabia z Rogacewiczem za kulisami „Tańca z Gwiazdami”! Nawet się nie kryli…
Kaczorowska i Rogacewicz w zaskakującym momencie za kulisami „TzG”.
Choć od początku tej edycji „Tańca z Gwiazdami” to właśnie Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przyciągają największą uwagę widzów, teraz poszli o krok dalej.
W siódmym odcinku programu para wykonała taniec współczesny, który wzbudził aplauz publiczności i wysokie noty jurorów. Ale prawdziwe emocje rozegrały się dopiero… za kulisami.
Fotoreporterzy obecni w studiu uchwycili moment, gdy Agnieszka i Marcin nie kryli wzajemnej bliskości. Aktorka i tancerka objęła swojego scenicznego partnera, a w jednej chwili jej dłoń powędrowała zdecydowanie niżej na pośladki partnera.
Widać, że atmosfera po ich występie była pełna emocji i napięcia, a ich relacja, mimo prób zachowania dyskrecji, zdaje się mówić sama za siebie.
Ich występ w odcinku, podczas którego wykonali taniec współczesny, wzbudził zachwyt publiczności. Jurorzy przyznali im 33 punkty, a w komentarzach nie brakowało słów uznania:
„Aga i Marcin jak zawsze rozpalili parkiet!”,
„Było wszystko – emocje, pasja i szczerość!”.
Jak widzowie zareagują na zdjęcia zza kulis?
Lila | 26 października 2025
To prawda, że przesadzili z tym migdaleniem się. Stojąc tyłem Agnieszka zlekceważyła publiczność. Może emocje dały się we znaki. Z drugiej strony jest obeznana z telewizja. Trochę sobie zaszkodziła tą miłością na oczach wszystkich. A szkoda, bo tańczyła wspaniale.