Nie do wiary, co Kaczorowska wyrabia z Rogacewiczem za kulisami „Tańca z Gwiazdami”! Nawet się nie kryli…

Nie do wiary, co Kaczorowska wyrabia z Rogacewiczem za kulisami „Tańca z Gwiazdami”!

Fotoreporterzy obecni w studiu uchwycili moment, gdy Agnieszka i Marcin nie kryli wzajemnej bliskości. Aktorka i tancerka objęła swojego scenicznego partnera, a w jednej chwili jej dłoń powędrowała zdecydowanie niżej na pośladki partnera.

Widać, że atmosfera po ich występie była pełna emocji i napięcia, a ich relacja, mimo prób zachowania dyskrecji, zdaje się mówić sama za siebie.