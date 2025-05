O tej dwójce media nie milkną ani na chwilę. Kanye West i Kim Kardashian znów są w centrum dram. Ostatnio słyszeliśmy, że Kim po wybrykach Westa chce odebrać mu prawa do dzieci. Tym razem sytuacja się odwróciła i to raper próbuje dopiąć swego. Co naprawdę się wydarzyło?

Kanye West i Kim Kardashian walczą o prawa nad dziećmi

Kim Kardashian i Kanye West przez lata tworzyli jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Para doczekała się także czwórki dzieci: North, Saint, Chicago i Psalma. Niestety po rozstaniu byli małżonkowie, wciąż nie potrafią się dogadać i do tej pory wbijają sobie szpile i szantażują w kontekście praw nad dziećmi.

Niedawno w mediach huczało o tym, że Kim chce odebrać prawa rodzicielskie Westowi po serii jego niemoralnych akcji. Teraz jak się okazuje, West odbił piłeczkę i grozi Kim, że odbierze jej czwórkę dzieci. Jak podaje portal RadarOnline.com, powodem ma być wykorzystywanie najstarszej córki North, w celu „osiągnięcia korzyści osobistych lub komercyjnych.” Konkretniej, West wściekł się o to, że celebrytka zabrała córkę na Met Galę bez jego zgody, a to naruszyło warunki ugody rozwodowej i jego prawa rodzicielskie.

West chce, żeby Kim usunęła z mediów społecznościowych treści dotyczące dzieci, które opublikowała bez jego zgody, a także, żeby przestała publikować zdjęcia i filmy przedstawiające całą czwórkę dzieci na platformach mediów społecznościowych (…). Nie chce również, aby dzieci uczestniczyły w żadnych wydarzeniach publicznych bez jego uprzedniej pisemnej zgody – czytamy w RadarOnline.com cytując informatora Westa.

Warto dodać, że Kardashianka nie pozowała wtedy z córką na czerwonym dywanie i nie była ona w centrum wydarzenia. Do sieci trafiły jedynie nagrania, na których widać kulisy przygotowań do imprezy przez Kim i North. Co więcej, Westa rozwścieczyło to, że ich córka przez część wydarzenia pozostawała bez opieki.

Co więcej, West skarży się na to, że Kim ogranicza mu kontakty z dziećmi, a ten domaga się „regularnego i nieograniczonego dostępu i natychmiastowych, osobistych odwiedzin”.