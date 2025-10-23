Kanye West grozi Kim Kardashian sądem. Wszystko przez szokujący wizerunek 12-letniej North
Jego wściekłość wybuchła po nagraniu 12-letniej córki...
@kanyewestbianca1 Kim Kardashian's daughter North West, 12, sports disturbing new look. Yeah Kanye West had valid points. He was right after all. #ye #kanyewest #northwest #kimkardashian #yezzy ♬ Stripping Mobius (STEM strings) - Altitude Music / BMGPM
Ta emocjonalna przemowa to kolejny rozdział w trwającej od lat wojnie pomiędzy byłymi małżonkami. Kanye West od dawna krytykuje metody wychowawcze Kim Kardashian, sugerując, że pozwala ona córce na zbyt dużą swobodę w wyrażaniu siebie. Tym razem jednak posunął się dalej niż kiedykolwiek, kwestionując sam model opieki nad dziećmi.
Nie ma czegoś takiego jak współdzielona opieka w tych czasach. Po rozwodzie większość zawsze dostają matki. Cieszę się, że możecie zobaczyć ułamek tego, z czym się zmagam – dodał, kreując się na ofiarę niesprawiedliwego systemu.
Konflikt wydaje się nie mieć końca. Podczas gdy Kim Kardashian w wywiadach mówiła o miesięcznej ciszy ze strony byłego męża, ten wykorzystał publiczną platformę, by zaatakować. Jego ostatnie wystąpienie nie zwiastuje rychłego rozejmu. Wręcz przeciwnie, zapowiedź działań prawnych sugeruje, że walka o dzieci i ich wizerunek dopiero się rozgrzewa.
