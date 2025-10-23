Media społecznościowe ponownie stały się areną rodzinnego konfliktu. North West, 12-letnia córka Kim Kardashian i Kanye Westa, zaszokowała fanów nowym wideo. Jej ojciec nie pozostał obojętny. Jego reakcja była tak gwałtowna, że w sieci zawrzało. Teraz grozi sądem i otwarcie oskarża byłą żonę.

Kanye West grozi sądem. Wybuchnął wściekłością po nagraniu 12-letniej córki

Kolejny publiczny występ North West wywołał prawdziwą burzę. Na TikToku 12-letnia córka jednej z najsłynniejszych par show-biznesu zaprezentowała się w jaskrawoniebieskiej peruce, mocnym makijażu i z czarnymi nakładkami na zębach. Jej wizerunek, pełny sztucznych tatuaży i łańcuchów, momentalnie obiegł świat. Jednak to nie sam wygląd dziecka, a reakcja jego ojca, stała się prawdziwym tematem numer jeden.

Kanye West przerwał milczenie. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikował film, na którym, widocznie rozwścieczony, odpowiada na nagranie córki. Jego słowa nie pozostawiają wątpliwości co do tego, kogo obwinia za całą sytuację.

Właśnie rozmawiałem z Kim i powiedziałem jej, że ma natychmiast przestać prowokować mnie tym TikTokiem. Raz na zawsze – grzmiał raper.

West nie ograniczył się jednak tylko do gniewnych słów. Jego wypowiedź szybko przerodziła się w serię poważnych oskarżeń i groźb. ,,Nie pozwalam, by moja córka była wykorzystywana przez TikToka i Disneya. Też mam coś do powiedzenia. Wykorzystam to w sądzie” – zapowiedział stanowczo.

Ta emocjonalna przemowa to kolejny rozdział w trwającej od lat wojnie pomiędzy byłymi małżonkami. Kanye West od dawna krytykuje metody wychowawcze Kim Kardashian, sugerując, że pozwala ona córce na zbyt dużą swobodę w wyrażaniu siebie. Tym razem jednak posunął się dalej niż kiedykolwiek, kwestionując sam model opieki nad dziećmi.

Nie ma czegoś takiego jak współdzielona opieka w tych czasach. Po rozwodzie większość zawsze dostają matki. Cieszę się, że możecie zobaczyć ułamek tego, z czym się zmagam – dodał, kreując się na ofiarę niesprawiedliwego systemu.

Konflikt wydaje się nie mieć końca. Podczas gdy Kim Kardashian w wywiadach mówiła o miesięcznej ciszy ze strony byłego męża, ten wykorzystał publiczną platformę, by zaatakować. Jego ostatnie wystąpienie nie zwiastuje rychłego rozejmu. Wręcz przeciwnie, zapowiedź działań prawnych sugeruje, że walka o dzieci i ich wizerunek dopiero się rozgrzewa.

