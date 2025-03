Za każdym razem kiedy wydaje nam się, że w przypadku tej rodziny już nic nas nie zdziwi, okazuje się, że może być tylko gorzej. Kim Kardashian i Kanye West, choć nie są już małżeństwem stale są obiektem jakichś skandali. Tym razem postępowanie rapera chyba wymknęło się już spod kontroli, a Kim chce tym samym pozbawić go praw do dzieci.

Kim Kardashian rozważa pozbawienie praw rodzicielskich Westa

Kim Kardashian i Kanye West przez pewien czas tworzyli jedną z najpopularniejszych i najgorętszych par w show-biznesie. Para mimo rozwodu w 2022 roku doczekała się czwórki dzieci: North, Saint, Chicago i Psalm. Jak się okazuje, kwestia dzieci stale jest u ich kwestią sporną ze względu na nieodpowiednie zachowania Westa.

Warto wspomnieć, że Kanye West obecnie jest żonaty z Biancą Censori, z którą tworzy jedną z najbardziej kontrowersyjnych par w show-biznesie. Jednak ostatnio pojawiły się plotki o ich rzekomym kryzysie. Nic dziwnego, bo już wielokrotnie pojawiały się spekulacje na temat tego, że Censori jest straumatyzowana przez wybryki i dziwne zachowania Westa, oraz że żyje pod jego dyktando.

Jak informuje portal TMZ, była żona Westa też ma już dość jego nieprzyzwoitych zachowań i rozważa złożenie wniosku do sądu o pozbawienie go praw rodzicielskich. Powodem tego ma być nieprzestrzeganie przez niego umowy rozwodowej związanej z dziećmi.

Ogniwem zapalnym do tej decyzji miał być ostatni popis Westa. Poszło o to, że raper wkręcił swoją 11-letnią w skandaliczny projekt piosenki „Lonely Roads Still Go to Sunshine”, w której pojawia się również sam Sean „Diddy” Combs zamieszany w szemrane sprawy, który czeka właśnie na proces. Choć w kwestii dzieci mają równy głos w podejmowaniu decyzji, tym razem West zrobił to sam bez wiedzy byłej żony. Sytuacja, która również nie spodobała się ostatnio Kim i ma być kolejnym pretekstem do ograniczenia praw Westa, to głośna afera, w której Kanye promował koszulki ze swastyką.

Choć to tylko wierzchołek góry lodowej wśród kontrowersyjnych zachowania Westa, to z pewnością Kim kończy się już cierpliwość.