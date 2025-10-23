Kim Kardashian przekazała zatrważające wieści. Ma tętniaka mózgu!
Celebrytka usłyszała przerażającą diagnozę.
Kim Kardashian jest miliarderką, która zasłynęła za sprawą wycieku sekstaśmy, a także pokazywania kulis swojego życia w telewizji. Razem z rodziną opowiada o szczegółach prywatności w reality show „The Kardashians”. Ostatnio celebrytka wybrała się do lekarza, a relacja z tej wizyty transmitowana była przez jej ekipę. Kim Kardashian poddała się rezonansowi magnetycznemu, który wykrył u niej tętniaka mózgu.
Victoria Beckham przed wielką karierą w „Spice Girls” była „nękana i bita”. To straszne!
Kim Kardashian walczy z tętniakiem mózgu. Przekazała smutne wieści
Kim Kardashian jest jedną z najpopularniejszych celebrytek na świecie, którą na samym Instagramie obserwuje aż 354 miliony osób. Ostatnio w jednym z odcinków „The Kardashian” podzieliła się z widzami smutną diagnozą. Okazuje się, że celebrytka ma tętniaka mózgu. Celebrytka dowiedziała się o tym podczas rutynowego wykonywania rezonansu magnetycznego.
Jak sama później wyznała, powodem choroby mógł być stres spowodowany głośnym rozwodem z raperem — Kanye Westem. Kim Kardashian nie kryła poruszenia trudną chwilą i w rozmowie z siostrą Kourtney Kardashian nie kryła emocji. Lekarze potwierdzili, że tętniak mózgu mógł być spowodowany silnym stresem związanym z rozwodem:
Dlaczego, do cholery, to się dzieje? — powiedziała na nagraniu Kim Kardashian.
The 45-year-old SKIMS mogul made the revelation that doctors found a 'little' aneurysm on her brain scan while speaking to sister Kourtney, 46, during the season 7 premiere of The Kardashians on Thursday.https://t.co/UUJ79fklVV— 21 South News (@21SouthNews) October 23, 2025
Wdowa po Ciechowskim przegrała w sądzie. Kilka lat temu muzyk Republiki ją pozwał
Kim Kardashian, która w ostatnich latach przeszła trudny rozwód, wcześniej była żoną Kanye Westa. Z raperem ma czworo dzieci: North, Sainta, Chicago oraz Psalma. Ich małżeństwo, zawarte w 2014 roku, zakończyło się rozwodem w 2022 roku. Zanim związała się z Westem, celebrytka była już dwukrotnie zamężna — najpierw z producentem Damonem Thomasem, a następnie z koszykarzem Krisem Humphriesem. Po rozstaniu z Kanye Kim spotykała się z komikiem Petem Davidsonem, a w 2024 roku przez krótki czas była w relacji z futbolistą Odellem Beckhamem Jr. Obecnie wydaje się, że gwiazda nie jest z nikim związana.
Kobieta | 23 października 2025
W koncu jakas sprawiedliwisc za depramowanie mlodych ludzi !!!!
Anonim | 23 października 2025
Żmija nie kobieta. Sama się pierś omeias młotkiem w pusty CZEREO jak nasza rudzika da nią co ubliżał to poziom czy jej ta dowm Karolek zlodziej