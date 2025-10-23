Kim Kardashian jest miliarderką, która zasłynęła za sprawą wycieku sekstaśmy, a także pokazywania kulis swojego życia w telewizji. Razem z rodziną opowiada o szczegółach prywatności w reality show „The Kardashians”. Ostatnio celebrytka wybrała się do lekarza, a relacja z tej wizyty transmitowana była przez jej ekipę. Kim Kardashian poddała się rezonansowi magnetycznemu, który wykrył u niej tętniaka mózgu.

Kim Kardashian walczy z tętniakiem mózgu. Przekazała smutne wieści

Kim Kardashian jest jedną z najpopularniejszych celebrytek na świecie, którą na samym Instagramie obserwuje aż 354 miliony osób. Ostatnio w jednym z odcinków „The Kardashian” podzieliła się z widzami smutną diagnozą. Okazuje się, że celebrytka ma tętniaka mózgu. Celebrytka dowiedziała się o tym podczas rutynowego wykonywania rezonansu magnetycznego.

Jak sama później wyznała, powodem choroby mógł być stres spowodowany głośnym rozwodem z raperem — Kanye Westem. Kim Kardashian nie kryła poruszenia trudną chwilą i w rozmowie z siostrą Kourtney Kardashian nie kryła emocji. Lekarze potwierdzili, że tętniak mózgu mógł być spowodowany silnym stresem związanym z rozwodem:

Dlaczego, do cholery, to się dzieje? — powiedziała na nagraniu Kim Kardashian.

