Tak Kim Kardashian świętowała 45 urodziny! Na paryskiej premierze czekała na nią niespodzianka (FOTO)
To była impreza na bogato!
Kim Kardashian wczoraj, czyli 21 października 2025 roku obchodziła swoje 45 urodziny. Gwiazda w urodzinowy wieczór wybrała się z mamą na francuską premierę serialu „All’s Fair” dla Disney+. Celebrytka tego dnia postawiła na błękitną, długą kreację o kroju syreny z projektu Christiana Diora. Kris Jenner natomiast wystroiła się w dość zachowawczą, czarną suknię z białym kołnierzykiem i rękawkami.
Podczas wydarzenia pojawiły się również takie gwiazdy jak m.in. Naomi Watts, Teyana Taylor, Glenn Close czy Sarah Paulson, które wraz z resztą odśpiewały „sto lat” dla Kardashian. Niespodzianą wieczoru był natomiast tort z racami w postaci makaroników.
Na tym jednak wieczór się nie skończył, bo Kim wraz z mamą i znajomymi udała się do Crazy Horse Paris na kultowy, kabaretowy show właśnie z okazji swoich 45. urodzin.
Gwiazda tym razem postawiła na złoty i metaliczny gorset w połączeniu z drapowaną spódnicą w kolorze kości słoniowej. Do tego dobrała złote szpilki, a całość dopełnił koczek i mocniejszy makijaż.