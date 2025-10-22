times-dark
Tak Kim Kardashian świętowała 45 urodziny! Na paryskiej premierze czekała na nią niespodzianka (FOTO)

To była impreza na bogato!

@glamourgermany Spotted: #KrisJenner und #KimKardashian bei der heutigen Premier von #AllsFair ♬ original sound - sany

Tak Kim Kardashian świętowała 45 urodziny!

Kim Kardashian wczoraj, czyli 21 października 2025 roku obchodziła swoje 45 urodziny. Gwiazda w urodzinowy wieczór wybrała się z mamą na francuską premierę serialu „All’s Fair” dla Disney+. Celebrytka tego dnia postawiła na błękitną, długą kreację o kroju syreny z projektu Christiana Diora. Kris Jenner natomiast wystroiła się w dość zachowawczą, czarną suknię z białym kołnierzykiem i rękawkami.

Tak Kim Kardashian świętowała 45 urodziny!

Podczas wydarzenia pojawiły się również takie gwiazdy jak m.in. Naomi Watts, Teyana Taylor, Glenn Close czy Sarah Paulson, które wraz z resztą odśpiewały „sto lat” dla Kardashian. Niespodzianą wieczoru był natomiast tort z racami w postaci makaroników.

@purepeople Kim Kardashian arrive au Crazy Horse pour fêter ses 45 ans 🎂💃 @kimkardashian @crazyhorseparis_official Kim Kardashian a fait une arrivée très remarquée au Crazy Horse à Paris pour célébrer son 45ᵉ anniversaire. Entourée de ses proches, la star a opté pour une soirée glamour dans l’un des lieux les plus emblématiques de la capitale ✨🇫🇷 Vous auriez aimé être de la fête ? 💬👇 #KimKardashian #CrazyHorseParis #Anniversaire #45ans #Paris ♬ son original - Purepeople

Tak Kim Kardashian świętowała 45 urodziny!

Na tym jednak wieczór się nie skończył, bo Kim wraz z mamą i znajomymi udała się do Crazy Horse Paris na kultowy, kabaretowy show właśnie z okazji swoich 45. urodzin.

Tak Kim Kardashian świętowała 45 urodziny!

Gwiazda tym razem postawiła na złoty i metaliczny gorset w połączeniu z drapowaną spódnicą w kolorze kości słoniowej. Do tego dobrała złote szpilki, a całość dopełnił koczek i mocniejszy makijaż.

