Tak Kim Kardashian świętowała 45 urodziny! Na paryskiej premierze czekała na nią niespodzianka (FOTO)

Tak Kim Kardashian świętowała 45 urodziny!

Kim Kardashian wczoraj, czyli 21 października 2025 roku obchodziła swoje 45 urodziny. Gwiazda w urodzinowy wieczór wybrała się z mamą na francuską premierę serialu „All’s Fair” dla Disney+. Celebrytka tego dnia postawiła na błękitną, długą kreację o kroju syreny z projektu Christiana Diora. Kris Jenner natomiast wystroiła się w dość zachowawczą, czarną suknię z białym kołnierzykiem i rękawkami.