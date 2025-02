Karnawał to wyjątkowy czas, w którym można pozwolić sobie na odrobinę modowego szaleństwa. To okazja do eksperymentowania z odważnymi stylizacjami, błyszczącymi dodatkami i nietypowymi połączeniami. Jakie trendy będą dominować w 2025 roku? O tym rozmawiamy z influencerką Angeliką Muchą, znaną w sieci jako Littlemooonster96. Opowie nam o swoich ulubionych stylizacjach na ten sezon oraz o tym, jak łączy najnowsze trendy z własnym stylem.

Tworzenie własnych karnawałowych stylówek to naprawdę świetna zabawa – mówi Angelika. Lubię eksperymentować i mieszać różne kolekcje w jednym looku, ale zawsze dbam o swobodę i nutę ekstrawagancji, żeby czuć się pewnie oraz modnie na spotkaniach ze znajomymi czy imprezie – dodaje.

Jednym z jej ulubionych miejsc do zakupów jest SHEIN – marka, która oferuje szeroki wybór modnych ubrań w przystępnych cenach. Na SHEIN często udaje mi się znaleźć prawdziwe perełki od moich ulubionych marek – podkreśla influencerka.

Cekiny – blask, który przyciąga uwagę

Cekiny powracają na salony i są jednym z najmocniejszych trendów 2025 roku. Błyszczące sukienki, topy czy spódnice to doskonały wybór na karnawałowe szaleństwo. Angelika zaznacza jednak, że kluczem do udanej stylizacji jest umiar.

Cekiny mogą stać się głównym elementem naszej stylizacji – na przykład na spódniczce czy topie. To wystarczająco mocny akcent, dlatego chętnie łączę je z prostszymi elementami garderoby, np. z oversize’ową marynarką lub klasycznym trenczem – radzi.

Cekiny świetnie komponują się także w dodatkach – połyskująca torebka, opaska na włosy czy zdobione buty mogą dodać stylizacji wyrazistości, nie przytłaczając jej.

Mini i gorset – hit tegorocznych imprez

Idealna stylizacja na karnawał? Zdecydowanie postawiłabym na mini! – mówi Angelika.

Krótka sukienka lub spódnica w połączeniu z gorsetem to jej ulubione zestawienie na wieczorne wyjścia. To połączenie wygląda kobieco i nowocześnie, a przy tym jest wygodne.

Aby dopełnić stylizację, warto postawić na wysokie buty oraz okrycie wierzchnie, takie jak oversize’owa marynarka lub futerko. Tak czułabym się najlepiej: swobodnie, ale z pazurem – tłumaczy influencerka.

Romantyczne falbany – kobiecość w najlepszym wydaniu

Falbany to idealny wybór dla osób, które chcą podkreślić swoją kobiecość i dodać stylizacji lekkości. W tym sezonie modne są zarówno delikatne falbanki, jak i bardziej ekstrawaganckie fasony z dużą ilością marszczeń. Angelika chętnie wybiera stonowane wersje tego trendu i łączy je z wyrazistymi dodatkami.

W mojej monochromatycznej, białej stylizacji od SHEIN sukienka może wydawać się prosta i mało imprezowa. Jednak białe rajstopy i mocny burgundowy akcent w postaci szpilek sprawiły, że cały look stał się wyjątkowo kobiecy: nadal subtelny, ale z charakterem – opowiada.

Warto pamiętać, że w przypadku bardziej ekstrawaganckich fasonów lepiej postawić na subtelniejsze dodatki, które nie przytłoczą całej stylizacji.

Burgund – kolor, który króluje w 2025 roku

Burgund to barwa, która dominuje w tym sezonie – od płaszczy i sukienek po akcesoria. To kolor, który idealnie sprawdza się zarówno w eleganckich, jak i bardziej casualowych stylizacjach.

Burgund to jeden z moich ulubionych kolorów tego karnawału. Sprawdzi się w każdej postaci i na każdą okazję. Pasuje też do wielu klasycznych rzeczy z mojej szafy – mówi Angelika.

Jej sprawdzony look? Mała czarna, kozaki na obcasie i burgundowy płaszcz. Do tego złota biżuteria i jesteś gotowa na każdą imprezę! – podpowiada.

Klasyczna czerń w nowoczesnym wydaniu

Jak nie wiem, co na siebie założyć, to sięgam najczęściej po czarną sukienkę – przyznaje Angelika. To klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. Aby dodać jej świeżości, warto postawić na efektowne buty lub dużą biżuterię. Kiedyś nie nosiłam ich wcale, a teraz zakładam niemal codziennie i dodaję do każdej karnawałowej stylizacji! – zdradza.

Drobne zmiany w dodatkach mogą całkowicie odmienić charakter stylizacji i sprawić, że stare kreacje zyskają nowe życie. Warto przejrzeć swoją garderobę i sprawdzić, które ubrania można wzbogacić o nowe akcesoria dostępne na SHEIN.

Skąd czerpać modowe inspiracje?

Instagram to dla mnie jedno z codziennie przeglądanych źródeł modowych zachwytów – mówi influencerka. To przestrzeń, gdzie można podpatrzeć ciekawe połączenia i stworzyć własne, unikalne stylizacje. Angelika podkreśla jednak, że ślepe podążanie za trendami nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem.

Moda, jak każda forma sztuki, powinna być przede wszystkim zgodna z naszym charakterem, ale także komfortowa. Warto, by każda z nas wybierała dla siebie te elementy z najnowszych kolekcji, które sprawiają, że czujemy się naprawdę sobą. To właśnie wtedy nasza stylizacja będzie wyjątkowa. Nie bójmy się eksperymentować i tworzyć swój własny styl! – zaznacza.

Twój karnawał, Twój styl!

Karnawał 2025 to doskonała okazja, aby wyrazić siebie poprzez modę. Niezależnie od tego, czy wybierzesz błyszczące cekiny, odważne falbany, klasyczną czerń czy ognistą czerwień burgundu, pamiętaj, że najważniejsze jest, aby czuć się dobrze we własnej skórze. Eksperymentuj, baw się stylem i twórz niezapomniane kreacje, które podkreślą Twoją osobowość. W końcu moda to nie tylko ubrania – to sposób na wyrażenie siebie!

