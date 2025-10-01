Kilka dni temu prezydent Karol Nawrocki gościł w Stanach Zjednoczonych, reprezentując nasz kraj podczas posiedzeń ONZ. Podczas wydarzenia prezydent wywołał niemałą sensację w polskich mediach za sprawą zażywania woreczka nikotynowego. Teraz prezydent wytłumaczył się, jakie ma podejście do tego incydentu.

Karol Nawrocki szczerze o woreczkach z nikotyną

Prezydent Karol Nawrocki kilka dni temu pojawił się w siedzibie ONZ znajdującej się w USA. Wizyta polskiej głowy państwa, wywołała jednak duże zainteresowanie w mediach i falę krytycznych komentarzy, po tym jak kamera uchwyciła prezydenta, kiedy zażywa woreczek nikotynowy potocznie zwany „snusem” podczas zgromadzenia. Warto wspomnieć, że taki ruch Nawrockiego po raz pierwszy wywołał dużą sensację już podczas debaty prezydenckiej.

Teraz Karol Nawrocki na antenie Radia ZET po raz pierwszy odniósł się do zaistniałego incydentu w ONZ. Prezydent stwierdził, że nie zrobił nic złego, a „snusy” wywołują chyba tylko takie poruszenie i rozgłos w Polsce.

W wielu miejscach na forum ONZ, wielu delegatów pali papierosy czy cygara, natomiast woreczek nikotynowy wywołuje takie zainteresowanie, ale chyba tylko w Polsce. Jak ktoś zażywa woreczek nikotynowy, to powstają wielkie pytania i straszna tragedia. To jest śmieszne – tłumaczył Nawrocki.

Prezydent RP powiedział wprost, że póki co nie planuje porzucać swojego nałogu, ale jeśli już się za to zabierze, to tylko z sukcesem. Nawrocki podkreślił jednak, że nie poleca nikomu i odradza korzystanie z tej używki.