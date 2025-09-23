times-dark
Marta Nawrocka szczerze o swoich dzieciach. Podjęła decyzję ws. edukacji zdrowotnej!

Pierwsza Dama RP zdecydowała się na niespodziewany krok! Poparł ją mąż...

/ 23.09.2025 /
EmEl
Marta Nawrocka o swoich dzieciach 

Karol i Marta Nawroccy tworzą zgodne małżeństwo i dopełniają się zarówno w obowiązkach służbowych, jak i rodzinnych.

Wspólnie wychowują trójkę dzieci: 15-letniego Antoniego, 7-letnią Katarzynę i  22-letniego Daniela, który jest dzieckiem Marty z jej pierwszego związku. Ostatnio zdecydowała się na konkretny krok, jeżeli chodzi o edukację ich młodszych pociech.

Marta Nawrocka o swoich dzieciach 

Karol i Marta Nawroccy nie są fanami edukacji zdrowotnej i zadecydowali, że ich syn Antoni nie będzie uczęszczał na zajęcia z edukacji zdrowotnej. 

Marta Nawrocka o swoich dzieciach 

Decyzja, którą podjęli, spotkała się z mieszanym odbiorem ze strony społeczeństwa.

Jedni pochwalili ich za własne zdanie, inni skrytykowali za kontrowersyjną decyzję.

Marta Nawrocka o swoich dzieciach 

„W pierwszej kolejności to my, rodzice, mamy prawo do decyzji w sprawie edukacji naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy z tego prawa warto skorzystać” — tak tłumaczył swoją decyzję Karol Nawrocki we wpisie na X.

Marta Nawrocka o swoich dzieciach 

Decyzja Karola Nawrockiego jest o tyle kontrowersyjna dla wielu osób, ponieważ większość ekspertów popiera zajęcia z edukacji zdrowotnej w szkole. 

Zajęcia te mają uświadamiać dzieci w tematach: zdrowego odżywiania oraz szybkiego wykrywania objawów różnych chorób.

Marta Nawrocka o swoich dzieciach 

Rozmawialiśmy również z gwiazdami, m.in. Katarzyną Warnke oraz Agnieszką Woźniak-Starak, które popierają pomysł edukacji zdrowotnej w szkołach. 

Marta Nawrocka o swoich dzieciach 

Marta Nawrocka wsparła męża w decyzji o wypisaniu 15-letniego Antoniego z zajęć edukacji zdrowotnej. 

Para prezydencka wychowuje także wspólnie córkę Kasię, która prawdopodobnie w przyszłości także nie będzie chodziła na tego typu zajęcia.

Jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii na temat edukacji zdrowotnej w szkołach. 

Czy myślicie, że Karol i Marta Nawroccy podjęli dobrą decyzję?

