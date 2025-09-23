Marta Nawrocka szczerze o swoich dzieciach. Podjęła decyzję ws. edukacji zdrowotnej!

Marta Nawrocka o swoich dzieciach

Karol i Marta Nawroccy tworzą zgodne małżeństwo i dopełniają się zarówno w obowiązkach służbowych, jak i rodzinnych.

Wspólnie wychowują trójkę dzieci: 15-letniego Antoniego, 7-letnią Katarzynę i 22-letniego Daniela, który jest dzieckiem Marty z jej pierwszego związku. Ostatnio zdecydowała się na konkretny krok, jeżeli chodzi o edukację ich młodszych pociech.