Marta Nawrocka szczerze o swoich dzieciach. Podjęła decyzję ws. edukacji zdrowotnej!
Pierwsza Dama RP zdecydowała się na niespodziewany krok! Poparł ją mąż...
Karol i Marta Nawroccy tworzą zgodne małżeństwo i dopełniają się zarówno w obowiązkach służbowych, jak i rodzinnych.
Wspólnie wychowują trójkę dzieci: 15-letniego Antoniego, 7-letnią Katarzynę i 22-letniego Daniela, który jest dzieckiem Marty z jej pierwszego związku. Ostatnio zdecydowała się na konkretny krok, jeżeli chodzi o edukację ich młodszych pociech.
Karol i Marta Nawroccy nie są fanami edukacji zdrowotnej i zadecydowali, że ich syn Antoni nie będzie uczęszczał na zajęcia z edukacji zdrowotnej.
Decyzja, którą podjęli, spotkała się z mieszanym odbiorem ze strony społeczeństwa.
Jedni pochwalili ich za własne zdanie, inni skrytykowali za kontrowersyjną decyzję.
„W pierwszej kolejności to my, rodzice, mamy prawo do decyzji w sprawie edukacji naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy z tego prawa warto skorzystać” — tak tłumaczył swoją decyzję Karol Nawrocki we wpisie na X.
Decyzja Karola Nawrockiego jest o tyle kontrowersyjna dla wielu osób, ponieważ większość ekspertów popiera zajęcia z edukacji zdrowotnej w szkole.
Zajęcia te mają uświadamiać dzieci w tematach: zdrowego odżywiania oraz szybkiego wykrywania objawów różnych chorób.
Rozmawialiśmy również z gwiazdami, m.in. Katarzyną Warnke oraz Agnieszką Woźniak-Starak, które popierają pomysł edukacji zdrowotnej w szkołach.
Marta Nawrocka wsparła męża w decyzji o wypisaniu 15-letniego Antoniego z zajęć edukacji zdrowotnej.
Para prezydencka wychowuje także wspólnie córkę Kasię, która prawdopodobnie w przyszłości także nie będzie chodziła na tego typu zajęcia.
Jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii na temat edukacji zdrowotnej w szkołach.
Czy myślicie, że Karol i Marta Nawroccy podjęli dobrą decyzję?
WP | 23 września 2025
