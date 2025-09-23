Prezydent Karol Nawrocki ponownie zagościł w Stanach Zjednoczonych. Tym razem nie z wizytą u Donalda Trumpa, a reprezentował nasz kraj podczas posiedzeń ONZ. Podczas wydarzenia kamera uchwyciła nietypowe zachowanie polityka, które znów wywołało niemałą sensację w sieci.

Karol Nawrocki zagościł w USA. Kamery uchwyciły dziwne zachowanie prezydenta RP

Karol Nawrocki od początku zaprzysiężenia, które miało miejsce 6 sierpnia, ma dość intensywny i pracowity czas. Nowy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie tylko spełnia swoje obowiązku w kraju, ale także poza nim, udając się w zagraniczne podróże. Ostatnio m.in. gościł u Donalda Trumpa w Białym Domu czy spotkał się we Włoszech z papieżem Leonem XIV.

Tym razem prezydent znów udał się do USA wraz z żoną, Martą Nawrocką. Para prezydencka bierze tam udział w wielu ważnych spotkaniach. W poniedziałek Karol Nawrocki pojawił się w Nowym Jorku na uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę utworzenia ONZ. Jego wizyta obiła się już szerokim echem w mediach, a wszystko za sprawą nietypowego zachowania, które uchwyciła kamera.

W pewnym momencie Karol Nawrocki zbliżył się do swojego pracownika i asystenta, który podał mu tajemnicze pudełeczko z marynarki. Następnie na nagraniu widać, jak prezydent odbiera pudełeczko i rozgląda się, jakby sprawdzał, czy ktoś go nie obserwuje lub przypadkiem nie rejestruje tego momentu. Następnie głowa państwa chowa pudełko do kieszeni marynarki, a później wkłada biały woreczek do buzi.

Podobna sytuacja miała już kiedyś miejsce, a Nawrocki wtedy sam przyznał, że zażywał woreczki nikotynowe, które potocznie nazywane są „snusami”.

Ja to nazywam gumą, są to woreczki nikotynowe – mówił kiedyś prezydent w rozmowie dla RFM.

Incydent ten nie umknął oczom kamery na spotkaniu ONZ, a nagranie szybko wyciekło do sieci. Pod opublikowanym wideo aż zawrzało, a internauci nie szczędzili słów krytyki, twierdząc, że taki gest nie powinien mieć miejsca. Swoją negatywną opinią w tej sprawie podzielili się także inni politycy, którzy tak komentują zachowanie prezydenta: