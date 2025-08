W sierpniu tego roku stacja Polsat podziękowała jej za współpracę, co bardzo nie spodobało się Karolinie. Na swoim Instagramie napisała, że chciała wrócić po urlopie macierzyńskim do pracy, ale nie ma już dla niej miejsca.

Początkowo Polsat wydał jedynie dyplomatyczne oświadczenie, tłumacząc, że w telewizji zmieniają się formaty, prowadzący i oczekiwania widzów. Sytuacja jednak nabrała rumieńców, gdy głos zabrał Edward Miszczak. W rozmowie z Plejadą ujawnił, że kontrakt Karoliny po prostu wygasł, a stacja nie miała dla niej nowej propozycji.

Ja ją bardzo lubię, tylko my wytrzymaliśmy rok, nie korzystając z jej usług, bo była w trudnej sytuacji prywatnej, ale miała z nami kontrakt. Kontrakt się skończył po roku, nie było szans na dalszą pracę, więc się rozstaliśmy.

Przez chwilę Karolina Gilon zapomniała o problemach, gdy bawiła się na weselu brata. Była tam ze swoim półrocznym synkiem Frankiem i ukochanym Mateuszem Świerczyńskim.

„To były dni, w których wszystkie smutki i problemy odłożyłam na bok. To nie był tylko najważniejszy dzień w zyciu mojego brata i jego żony.. dla mnie to tez bardzo ważny dzień.. bo nic nie cieszy jak szczęście najbliższych” – napisała pod postem ze zdjęciami z wesela.

Jeden problem jeszcze się nie skończył, a już zaczął się nowy. Gilon wyznała, że ma okropne problemy z plecami:

Trening zrobiony. Ale nie jest łatwo. Nocki nieprzespane plus moje wieczne problemy z szyją i odcinkiem piersiowym – napisała na InstStory.

Tłumaczy, że od 3 miesięcy zmaga się dużymi bólami odcinku szyjnego i piersiowego:

„Widzę, że te problemy z szyją po ciąży to klasyk. Ja od 3 miesięcy, zresztą widzieliście, że ciągle latałam do osteopaty, fizjoterapeuty… nie mogę skręcić bardziej szyi, też mój osteopata mówił, że mam taką tragedię w szyi, że jak mam gdzie kupić nową, to śmiało” – śmieje się Gilon.