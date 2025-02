Karolina Gilon znowu zaskakuje swoją szczerością! Modelka, która niedawno została mamą, opublikowała wyjątkowe nagranie z sali porodowej, na którym uwieczniono narodziny jej synka. Choć początkowo wideo miało być prywatnym prezentem dla rodziny, gwiazda postanowiła się nim podzielić z fanami. Dlaczego to zrobiła? Jej wyznanie poruszyło tysiące kobiet!

Karolina Gilon URODZIŁA! Gwiazda „Love Island” pokazała zdjęcia z porodówki!

,,Długo biłam się z myślami, ale poczułam, że jestem to winna swoim obserwatorom”

Karolina przyznała, że przez długi czas nie była pewna, czy powinna publikować film z tak intymnego momentu. Nagranie stworzyła jej przyjaciółka Pola, jako pamiątkę dla niej i jej bliskich. Jednak po dłuższym namyśle gwiazda ,,Love Island” uznała, że chce podzielić się tym doświadczeniem z kobietami, które wspierały ją przez całą ciążę.

Poczułam, ze jestem to winna swoim obserwatorom..Wam, którzy byliście ze mną przez całą ciąże, służyliście mi pomocą, wskazówkami, radami..chętnie dzieliliście się swoimi historiami porodowymi..- napisała.

Karolina wyznała, że kolejnym powodem publikacji filmu było przełamanie tabu wokół porodu. „Poród to bez wątpienia cud i wielkie szczęście, ale też ból, cierpienie, strach, czasami nawet panika. Filmy tego nie oddają” – napisała.

Podkreśliła, że w mediach często pokazuje się idealizowaną wersję porodu, a rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. W swoim wpisie chce przybliżyć przyszłym mamom prawdziwy obraz tego, co się dzieje na sali porodowej, aby nie bały się na zapas i wiedziały, że nie są w tym same.

Influencerka nie kryła dumy z siebie i wszystkich kobiet, które przechodzą przez poród i macierzyństwo: „Jesteśmy wielkie, serio. A wspierający mężczyźni są złotem” – podsumowała.

Podkreśliła, że chce dalej opowiadać o swoim porodzie od A do Z, bo temat jest o wiele bardziej skomplikowany niż to, co można zobaczyć na kilkuminutowym nagraniu. Fani są zachwyceni jej autentycznością i ogromnym wsparciem, jakie daje innym kobietom. Czy Gilon zdecyduje się opowiadać więcej o pierwszych tygodniach macierzyństwa?