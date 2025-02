Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński zostali rodzicami! Choć para poinformowała o narodzinach synka kilka dni temu, to dopiero teraz modelka podzieliła się intymnym kadrem prosto z porodówki. Opublikowała wzruszające zdjęcie, na którym trzyma nowo narodzonego synka, a jej partner czule ją całuje.

W swoim wpisie Karolina Gilon podkreśliła, że poród był dla niej niezwykłym przeżyciem, które na zawsze pozostanie w jej sercu. Zdradziła, że jedna z jej przyjaciółek nagrała cały proces, a oni sami nie mogą powstrzymać łez, oglądając ten wyjątkowy moment.

31.01.25. To zdecydowanie najważniejsza data w naszym życiu. Zostaliśmy rodzicami zdrowego, pięknego synka – napisała Karolina.

„To była krótka droga dla Maluszka, ale długa przygoda dla mnie jako mamy” – przyznała, dodając, że jej historia z porodu jest czymś, czym chce się podzielić w odpowiednim momencie.

Podziękowała także całemu personelowi Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie oraz szczególnie jednej z położnych – Kasi Kleczkowskiej, która towarzyszyła jej podczas narodzin synka.

,,Mati… mimo że teraz mam miłość do podzielenia na dwóch chłopaków mojego życia, to mam wrażenie, że w ten magiczny piątek wydarzyło się coś, co przerosło moje oczekiwania, jeśli chodzi o nas” – napisała Karolina, dając do zrozumienia, że narodziny ich syna jeszcze bardziej scementowały ich związek.

„To co moi drodzy? Dajcie nam chwilę. Zasikane pieluchy, przytulaski, nieprzespane noce – to nasza nowa rzeczywistość”. Na razie świeżo upieczeni rodzice chcą nacieszyć się prywatnością i pierwszymi chwilami z synkiem, ale zapowiadają, że stopniowo wrócą do mediów i opowiedzą więcej o swoim doświadczeniu.