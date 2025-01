Karolina Gilon dała się poznać widzom jako uczestniczka „Top Model”. Później jej kariera bardzo się rozpędziła i po kilku latach stała się prowadzącą show Polsatu „Love Island. Wyspa miłości”. To właśnie na planie programu randkowego poznała jednego z uczestników — Mateusza Świerczyńskiego. Mężczyzna nie znalazł miłości w reality show, ale po jakimś czasie zaczął się spotykać z Karoliną Gilon, prowadzącą program. To właśnie wtedy rozpaliło się między nimi gorące uczucie, a teraz para oczekuje narodzin wspólnego dziecka.

Karolina Gilon przygotowuje się do porodu. Tak wyglądają jej ostatnie dni…

Prezenterka telewizyjna wkrótce urodzi pierwsze dziecko. 35-latka oczekuje narodzin syna. W jednym z wywiadów dla „Halo tu Polsat” wyznała, że myśli już o drugim dziecku razem z partnerem. Na ten moment jednak wyczekują narodzin pierwszego dziecka. W związku ze zbliżającym się rozwiązaniem Karolina Gilon zdobyła się na chwilę szczerości na Instagramie. Zaczęła komplementować swojego obecnego partnera i zaapelowała do fanek:

To, z kim zakładamy rodzinę, jest tak cholernie ważne… Dziewczyny. Spójrzcie na swojego faceta… Czy pyta was zawsze, czy też chcesz herbatę? Czy tobie najpierw podaje jedzenie, czy pamięta, jakie są twoje ulubione słodycze? Czy po twojej minie odgaduje twój nastrój? Czy idąc chodnikiem woli iść od strony ulicy, czy gdy otwierasz paczkę nożem, mówi: „Proszę, nie skalecz się!”. Mogłabym wymieniać i wymieniać. Jeśli on nie robi nic, co sprawia, że czujesz się zaopiekowana, bezpieczna i kochana, to pogoń gnoja, gdzie pieprz rośnie. Dziękuje Mati za dziś, wczoraj i za jutro — napisała Karolina Gilon na Instagramie.