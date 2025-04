Karolina Gilon nie boi się mówić o sprawach, które wciąż dla wielu są tematem tabu. Tym razem prezenterka i prowadząca „Love Island” szczerze opowiedziała o życiu intymnym, decyzji o założeniu wkładki antykoncepcyjnej oraz planach na kolejne dziecko. Jej słowa wywołały w sieci spore poruszenie — jedni ją chwalą za szczerość, inni…

Karolina Gilon, która na początku roku została mamą małego Franka, razem z partnerem Mateuszem Świerczyńskim zdecydowała się na szczere Q&A z fanami. To właśnie tam padło osobiste wyznanie o stosowaniu wkładki antykoncepcyjnej. Para przyznała, że na ten moment nie planuje kolejnego dziecka, bo chce skupić się na rozwoju zawodowym i podróżach.

Nie chcemy więcej dzieci. Oczywiście póki co… Zobaczymy, co będzie za jakiś czas. Kochamy naszego żółwika najbardziej na świecie. On jest cudowny i… tak cudowny, że drugiego chyba nie trzeba robić. Mamy swoje plany – i zawodowe, i podróżnicze. Z jednym dzieckiem wiem, że wszystko jest naprawdę do zrealizowania – powiedziała Gilon.