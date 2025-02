Karolina Gilon nie planowała macierzyństwa! ,,W głowie była kariera i podróże"

Karolina Gilon długo była jedną z tych gwiazd, które otwarcie deklarowały, że nie planują zakładać rodziny. W wywiadach podkreślała, że instynkt macierzyński jest jej obcy, a życie w podróży i intensywna kariera skutecznie wypełniają jej czas. Tymczasem teraz, jako świeżo upieczona mama, nie wyobraża sobie innej rzeczywistości! Jak sama przyznała na Instagramie, wszystko zmieniło się w momencie, gdy zobaczyła dwie kreski na teście ciążowym.

Karolina Gilon pokazała brzuch po porodzie! Tak wygląda 2,5 tygodnia po narodzinach synka (FOTO)

Karolina Gilon jeszcze do niedawna nie brała pod uwagę posiadania dzieci…Co się zmieniło?

W najnowszych InstaStories Karolina podzieliła się swoimi refleksjami na temat macierzyństwa i tego, jak zmieniło jej życie. Jeszcze niedawno nie brała nawet pod uwagę posiadania dzieci:



W wywiadach nieraz mówiłam: nie, ja dzieci? Nie, instynkt macierzyński? No, że nie mam w sobie tego i jakoś nigdy nie planowałam, że będę miała rodzinę, dzieci. Ja byłam podróżniczką, latałam po świecie… praca, podróże, jakoś w głowie nie wydawało mi się, że znajdzie się miejsce na to, żeby było dziecko.- powiedziała otwarcie.

Ale życie potrafi zaskoczyć! Gwiazda ,,Love Island” przyznała, że wszystko zmieniło się, gdy dowiedziała się, że jest w ciąży: „Jak to się stało, że ten instynkt przyszedł? Pojawił się, kiedy zobaczyłam dwie kreski na teście. Zaczął się rozwijać, kiedy zobaczyłam bicie serduszka, to już w ogóle, o Jezu, wielka miłość! Pokochałam to dziecko, jak już poczułam, że je mam pod sercem, a jak się urodziło, to już było apogeum tego instynktu.”

Karolina Gilon POKAZAŁA FILM Z PORODU! ,,Poród to cud, ale też ból, strach i panika”

Dziś, jak sama podkreśla, nie wyobraża sobie życia bez swojego maleństwa. Dodała też ważne przesłanie do kobiet, które – tak jak ona kiedyś – twierdzą, że nigdy nie zostaną matkami: ,,Dlatego kobiety, nie mówcie kategorycznie: nie, nigdy nie będę miała dzieci, bo serio to się zmieni.„

Nie tylko Karolina przeszła metamorfozę. Jej partner, Mateusz, również długo nie myślał o dzieciach. Modelka wyznała, że oboje traktowali temat macierzyństwa jako coś odległego, na przyszłość:

Mati miał podobnie do mnie. Mówiliśmy: dobra, może kiedyś… za dwa lata, jak się wyszalejemy wspólnie.

Dzisiaj z dumą podkreśla, że jej ukochany świetnie sprawdza się w roli ojca:

,,Matiemu też się obudził instynkt i świetnie sobie radzi jako ojciec.” Wygląda więc na to, że para w pełni zaakceptowała nowy etap życia i cieszy się każdą chwilą spędzoną ze swoim dzieckiem.

Ależ Karolina Gilon posłodziła ukochanemu! „Dziękuję Mati za dziś, wczoraj i za jutro…”

Czy Karolina Gilon wróci do intensywnej kariery i podróży? Na razie wydaje się, że zarówno ją, jak i jej partnera, rodzicielstwo całkowicie pochłonęło!