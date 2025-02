Później Karolina Gilon postanowiła ponownie zaskoczyć fanów i udostępniła film prosto z sali porodowej. Choć przyznała, że przez długi czas nie była pewna, czy powinna publikować film z tak intymnego momentu, to po dłuższym namyśle gwiazda ,,Love Island” uznała, że chce podzielić się tym doświadczeniem z kobietami, które wspierały ją przez całą ciążę. Dodatkowo kolejnym powodem publikacji filmu było przełamanie tabu wokół porodu.

Prezenterka słynie z otwartych wypowiedzi w mediach społecznościowych i wywiadach. Nie kryje swojego prywatnego życia, dlatego fani zadają jej wiele pytań, na które wiedzą, że dostaną odpowiedzi. Dzisiaj obserwatorzy postanowili zapytać Karolinę Gilon, jak dbała o swoje ciało podczas ciąży, a przede wszystkim o to, jak udało jej się zapobiec powstawaniu rozstępów na brzuchu i ciele.

Młoda mama postanowiła nie tylko odpowiedzieć na zapytanie, ale także pokazała swój brzuch po porodzie. Nie da się ukryć, że Karolina Gilon zachwyca szybkim powrotem do formy i zdecydowanie może doradzać swoim fankom, jak dbać o figurę przed i po porodzie.

Pytacie co stosowałam na rozstępy. Głównie to po prostu cała się smarowałam rano i wieczorem oliwką dla dzieci, balsamem do i ciała specjalnym kremem. Po każdym prysznicu mocno nawilżałam okolice brzucha, bioder i ud. Aaa i biust – odpowiedziała na zapytanie na InstaStories.