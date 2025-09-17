Karolina Pisarek to jedna z najpopularniejszych polskich modelek i finalistek programu „Top Model”, która od lat buduje swoją pozycję w show-biznesie. Występowała na wybiegach, w kampaniach reklamowych i bierze udział w programach rozrywkowych. Prywatnie jest znana ze swojego zamiłowania do zdrowego stylu życia i naturalnego piękna oraz jest żoną Rogera Salla.

Karolina Pisarek o liftingu Julii Von Stein

Karolina Pisarek w najnowszym wywiadzie z Kozaczkiem odniosła się do głośnej decyzji Julii von Stein o poddaniu się liftingowi. Karolina nie ukrywa, że uważa decyzję Julii za przedwczesną:

Ona ma 27 lat… Taka młoda, ładna dziewczyna! Rozumiem, że miała swoje kompleksy i chciała się ich pozbyć, ale moim zdaniem mogła to zrobić dopiero za 30–40 lat. Teraz ta cera jest jeszcze jędrna i ładna. A to, że miała swoje mankamenty, to ludzie nie widzą, ale to ona chciała, to jej wybór – powiedziała Karolina.

Modelka zaznaczyła jednak, że rozumie psychologiczne podłoże decyzji Julii:

Rozumiem ją od tej strony psychologicznej, bo może miała za mało wsparcia w tym czasie. Każdy ma prawo czuć się dobrze we własnym ciele.

Karolina podkreśliła, że sama nie jest przeciwniczką zabiegów estetycznych, o ile są wykonywane z głową. Modelka ostrzegła, że jest to bardzo poważna operacja i może być niebezpieczna jeśli jest źle wykonana.

Dużo osób to robi, wiele gwiazd Hollywood świetnie wygląda po takich zabiegach. Oczywiście z głową. Nie lubię sztucznego efektów, gdzie jesteś jak kot naciągnięty . Tylko takie delikatne zmiany.

Karolina Pisarek powiedziała, że lifting powinny robić osoby w podeszłym wieku, które chcą o siebie zadbać i poczuć się lepiej: ,,To czemu nie„”.

Musi być to zrobione z głową, i żeby nie zostało nic naruszone.

