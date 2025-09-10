Karolina Pisarek szybko zdobyła popularność i sympatię widzów dzięki udziałowi w udziałowi w 5. edycji programu „Top Model”. Jej kariera modelki szybko się rozwinęła, a dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w show-biznesie.

Karolina Pisarek o powiększeniu rodziny

Influencerka kilka lat temu związała się z Rogerem Sallą, biznesmenem oraz zawodnikiem MMA. W 2021 roku, gdy Karolina miała 24-lata jej ukochany, 28-letni wówczas Roger Salla postanowił się jej oświadczyć. Do zaręczyn doszło w trakcie rajskich wakacji na Malediwach. W 2022 roku para postanowiła się pobrać i wzięli huczny ślub, o którym mówiono tygodniami. Teraz są jedną z najgorętszych par show biznesu.

Podczas ostatniego wydarzenia mieliśmy okazję porozmawiać z Karoliną Pisarek na temat jej małżeństwa, a także planów dotyczących rodziny. Modelka przyznała, że często pojawia się w ich domu temat dzieci.

Jesteśmy z moim mężem już ponad 3 lata i oczywiście, że o tym rozmawiamy i pojawia się ten temat i oczywiście, że chcemy. Kiedy będzie, to będzie – wyznała Karolina Pisarek-Salla.

Zapytaliśmy także, czy gdyby miała wpływ na płeć dziecka, wolałaby chłopczyka, czy dziewczynkę. Karolina przyznała, że nie ma to dla niej znaczenia najważniejsze, by jej dziecko było w pełni zdrowe.

Myślę, że najważniejsze, żeby było zdrowe, mimo wszystko – skwitowała w rozmowie z Kozaczkiem.

Zobacz całe wideo poniżej: