Karolina Pisarek-Salla od lat błyszczy w polskim showbiznesie. Modelka i influencerka coraz częściej ujawnia też coraz więcej spraw ze swojego życia prywatnego. W poniedziałek pojawiła się na premierze filmu dokumentalnego „Szczęsny”, gdzie w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, jakie ma relacje z Mariną Łuczenko-Szczęsną.

Pisarek powiedziała, że pojawiła się na premierze filmu na zaproszenie Mariny, za co jest bardzo wdzięczna. Wskazała przy tym, że Szczęśni są bardzo zapracowani i to jeden z niewielu momentów, kiedy mogą spotkać się wszyscy razem na evencie w Polsce.

Dziennikarz Kozaczka zapytał modelkę, czy uważa, że Marina i Wojtek to „polscy Bechamowie”. Odpowiedź była jednoznaczna:

Ja myślę, że Marina jest fajniejsza, no ale tak, może tak być – mówiła z uśmiechem Karolina.

Dopytana o karierę muzyczną Mariny stwierdziła, że „na wszystko przyjdzie czas” i jej zdaniem, gdy żona bramkarza będzie gotowa wrócić na scenę, na pewno to zrobi, bo „głos będzie miała na zawsze”.

Podczas rozmowy polska influencerka opowiedziała też, jaki w jej oczach jest Wojtek Szczęsny.

Mój mąż, odkąd Wojtek gra w Barcelonie, to nawet zaczął kibicować, bo mówi, że tak piękną karierę ma Wojtek, że aż go za serce łapie, więc dzisiaj jesteśmy tutaj i mu kibicujemy – wyznała.

Dodała też, że według niej należy robić filmy „o takich legendach, jaką jest Wojtek”:

Proszę cię, on ma taką historię, że nic tylko dokument wydawać – podsumowała Pisarek.

Co więcej, zdradziła też, że ona sama nie chciałaby być żoną piłkarza, ponieważ uważa, że jest to specyficzne środowisko, w którym całe życie musi być podporządkowane pod karierę męża. Co za tym idzie, jej zdaniem, może być problem z założeniem rodziny i tworzeniem relacji.