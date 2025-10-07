Karolina Pisarek i Roger Salla to jedna z najbardziej znanych i lubianych par w polskim show-biznesie. Para wzięła ślub w czerwcu 2022 roku i od tamtej pory chętnie dzielą się wspólnymi chwilami na profilach w mediach społecznościowych. Modelka i influencerka często zdradza, jak wspaniałą relację tworzą. Co ciekawe, teraz małżeństwo zastanawia się nad powiększeniem rodziny! Pisarek opowiedziała, co mają w planach.

Karolina Pisarek planuje powiększenie rodziny. Bliźniaczej ciąży mówi zdecydowane nie!

W rozmowie z Kozaczkiem, Pisarek przyznała, że w ostatnim czasie wraz z mężem coraz częściej rozmawiają na temat powiększenia rodziny. Wyznała też, ile dzieci chciałaby mieć:

Jeśli już to myślimy o dwójce, i tyle. Jak Bóg da, tak będzie – mówiła z uśmiechem modelka.

Dodała również, że idealną opcją dla niej byłoby być mamą zarówno dziewczynki, jak i chłopczyka. Na pytanie dziennikarza, czy chciałaby mieć bliźnięta odpowiedziała wprost:

Nie życz mi tego! To jest chyba brak snu przez dwa lata i wiecznie oczy dookoła głowy. Jak patrzę na moich znajomych, co mają bliźniaków, to wiem, a jeszcze, jak są to chłopczyki. Bliźniaki to chyba ciężko – podsumowała.

Co ciekawe, na pytanie dziennikarza, czy chciałaby, aby jej córka poszła w jej ślady, modelka odpowiedziała, że nie jest pewna, by jej dziecko musiało przechodzić tę ciężką drogę, co ona.

Każdy z nas ma swoją drogę, swoje życie i swoje przeznaczenie. Na pewno bym nie zabraniała, tak mi się wydaje przynajmniej – relacjonowała Karolina Pisarek.

W trakcie rozmowy, influencerka wskazała też, że na dobrą sprawę jedyne, co jest dla niej ważne, to aby dziecko było zdrowe. Płeć nie ma dla niej tak wielkiego znaczenia.