Karolina Pisarek, znana modelka i finalistka programu „Top Model” zdradziła w rozmowie z Kozaczkiem, że w ostatnim czasie przeżyła jeden z najgroźniejszych momentów w swojej karierze. Wszystko zaczęło się, gdy Karolina przygotowywała się do live’a z gwiazdą Stanów Zjednoczonych.

Sytuacja okazała się bardzo poważna

Jak wyjaśniła Karolina, na samym początku współpraca przebiegła bez żadnych problemów. Problem zaczął pojawiać się, gdy rzekomy manager chciał uzyskać dane do jej konta oraz dostęp.

No i próbowaliśmy się podłączyć, ale w momencie, kiedy ta osoba chciała się podłączyć do moich kont, nam się zaświeciła już czerwona lampka. I też ostrzeżenie Facebook na szczęście wysyła, że zastanów się komu teraz podajesz jakby te wszystkie informacje, bo to powinny być tylko osoby zaufane. Wtedy oczywiście rozłączyliśmy się, powiedzieliśmy, że odzwonimy, a ja szybko zadzwoniłam oczywiście do działu cyberbezpieczeństwa, żeby mi pomogli, jak najszybciej jakby odkręcić, to co się tam nakręciło, bo było od kliknięcia, żeby stracić wszystkie konta– opowiada Pisarek.

Modelka nie ma wątpliwości, że był to bardzo niebezpieczny atak. Ktoś chciał ją okraść nie tylko z pieniędzy, ale i ze wszystkiego m.in maila czy konta na Insatgramie:

Nie oszukujmy się, z jednej strony ludzie mogą sobie myśleć o straciłaby Instagrama, a z drugiej strony, to jest naprawdę dziesięcioletni dorobek mojej pracy, to jest pokazywanie wielu rzeczy, które są bardzo ważne, jeśli chodzi o media w tych czasach i social media, ale też o modeling sam w sobie, więc jakby to była, to jest ogromna dla mnie rzecz, ogromna utrata również pracy w modelingu. Niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę, myślą, o stracisz Instagrama co się stało, założysz nowy. No nie, no bo to jest dziesięć lat jakby mojej pracy wsadzonej tam, która się przekłada również na inne moje zlecenia to by była katastrofa, prywatnie – zdradziła modelka.

Karolina podkreśliła, że jej Instagram to nie tylko profil prywatny, ale także narzędzie pracy, które ma ogromny wpływ na kontrakty i zlecenia modelingowe. Strata konta oznaczałaby dla niej poważne konsekwencje zawodowe. Karolina, w rozmowie zaznaczyła, że chciałaby ostrzec innych:

Trzeba naprawdę chronić swoje dane, bo słuchajcie, to, że ktoś by mi ukradł konto, to by mogło się wiązać z poważnymi konsekwencjami, bo na przykład ktoś mógłby wykorzystywać moje imię i nazwisko i naciągać ludzi na przykład na inne rzeczy.

Modelka dodała, że hakerzy mogliby wykorzystać jej nazwisko do oszustw i naciągania ludzi, co mogłoby skończyć się katastrofą nie tylko dla niej, ale także dla jej fanów.

Karolina w rozmowie zdradziła, że ciężko jest zgłosić kogoś, kto jest ze Stanów Zjednoczonych. Co więcej, podobna sytuacja spotkała tancerkę Izabelę Janachowską.