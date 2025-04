Kasia Ślatała to uczestniczka ubiegłej, 3 edycji znanego reality show – „Love Never Lies”. W jej życiu miłosnym od momentu programu wiele się zadziało i zmieniło. Teraz Kasia postanowiła zawalczyć o nową wersję siebie i wizerunek. Tylko spójrzcie, jak się zmieniła!

Metamorfoza Kasi z „Love Never Lies”

Kasia Ślatała wraz z mężem Pawłem wzięli udział w 3. edycji programu „Love Never Lies”. Para przyszła do programu z myślą, że uda im się naprawić rozpadającą relację. Jednak jak się okazało, udział w programie wyciągnął na światło dzienne mroczną przeszłość i zdrady Pawła, co finalnie doprowadziło do rozpadu ich małżeństwa.

Choć oboje długo wahali się czy jednak nie ratować tego małżeństwa, finalnie postanowili się rozejść. Taki obrót spraw sprawił, że Kasia postanowiła zmienić swoje życie i zacząć na nowo. Po rozstaniu z Pawłem nie tylko zaczęła czerpać garściami z życia i zajęła się swoimi pasjami, ale postanowiła zmienić swój wygląd.

Teraz Kasia podzieliła się na swoim Instagramie postem z kliniki, która zadbała o jej spektakularną metamorfozę. Jak widać, zdecydowała się na radykalne zmiany, bo zaczęła od makijażu permamentnego brwi oraz powiększenia ust.

Zaczęłyśmy od szczegółowego wywiadu i zaplanowania indywidualnej ścieżki działania. Pierwszym krokiem był makijaż permanentny brwi, który nadał spojrzeniu wyrazistości i pięknie wydobył jej niebieskie oczy. Następnie wykonałyśmy modelowanie ust, które wypełniło i podkreśliło ich naturalny kształt, zachowując maksymalną delikatność i elegancję – czytamy na Instagramie Patrycji Stanek.

Jak się okazuje, to nie koniec zmian w wyglądzie Kasi, bo już niebawem podda się zabiegom upiększającym twarz.

To dopiero początek naszej wspólnej drogi — kolejnym etapem będzie regeneracja i odżywienie skóry poprzez indywidualnie dobraną terapię. Zależy nam na subtelnych, ale efektownych rezultatach, które wydobędą to, co najpiękniejsze – czytamy na Instagramie Patrycji Stanek.

Kasia także na tym nie poprzestaje i podzieliła się jednocześnie na swoim Instastories nową fryzurą. Uczestniczka „Love Never Lies” zdecydowała się na delikatną dekoloryzację, zagęszczenie oraz przedłużenie włosów. Nie da się ukryć, że efekty robią wrażenie.

A wy co myślicie? Udana metamorfoza?