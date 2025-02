Rafał Brzoska jest założycielem i pomysłodawcą InPost. Cieszący się ogromną popularnością i renomą biznes sprawił, że ukochany Omeny Mensah stał się jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. Przede wszystkim użytkownicy uwielbiają go za stworzenia paczkomatów, które są dostępne w całym kraju i są jedną z najbardziej lubianych przez ludzi form odbierania paczek. Jakiś czas temu mężczyzna pochwalił się w mediach społecznościowych fotografią sprzed lat. Nie uwierzycie, jak wtedy wyglądał przystojny przedsiębiorca!

Biznesmen biznesowe imperium w 2004 roku. Pod koniec października 2024 roku świętował kolejną rocznicę wybudowania paczkowego imperium. Wstawił do sieci z tej okazji bardzo zaskakujące zdjęcie, na którym widać, jak wyglądał, zanim stał się wielkim biznesmenem. Trzeba przyznać, że przeszedł spektakularną metamorfozę:

Moi drodzy — poznajecie tego gościa? Prowadzę ten biznes od 25 lat, ale dokładnie 15 lat temu pokazaliśmy ten produkt. To jednak szmat czasu, patrząc na produkt i prezentującego mimo wszystko — dumny z tego, co wspólnie z moim zespołem zrobiliśmy z tej maszynki. Gdy wy mielibyście jednym słowem określić wasze uczucia do Paczkomatu InPost to, jakie byłoby to słowo? — napisał Rafał Brzoska.