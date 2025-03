Udział w programie „Love Never Lies” był dla mnie zarówno doświadczeniem, jak i lekcją. Wiem, że wiele osób odebrało moje decyzje w sposób skrajny, a emocje, jakie wzbudziła nasza historia, wywołały falę hejtu. Rozumiem to. Programy typu reality-show mają na celu dostarczenie widzom silnych wrażeń, a życie — prawdziwe życie — nie zawsze jest czarno-białe — napisał Paweł w poście na Instagramie.

Uczestnicy po udziale w „Love Never Lies” mierzyli się z miażdżącą krytyką. Jedni fani chwalili Kasię za to, że w końcu zdecydowała się rozwieść z mężem, który ją przez wiele lat zradzał i oszukiwał. Znaleźli się też tacy, którzy kompletnie nie rozumieli postępowania Kasi i uważali, że kobieta powinna nauczyć się żyć bez Pawła, który nie był lojalnym mężem.

W dalszej części wpisu Paweł z „Love Never Lies” podkreślił, że razem z Kasią wciąż pozostaje na stopie przyjacielskiej i nie ma zamiaru wracać do tego, co było. Mimo to chce zacząć żyć na własnych zasadach i zapewnił, że wciąż uważa się za osobę biseksualną i nie czuje już potrzeby opowiadania o swoich preferencjach publicznie: