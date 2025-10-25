Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego to bez wątpienia jedno z najgłośniejszych wydarzeń roku w polskim show-biznesie. W sieci wciąż pojawiają się nowe komentarze dotyczące uroczystości, a szczególną uwagę przyciągnęła stylizacja panny młodej.

Głos w tej sprawie zabrała znana projektantka Ewa Minge, która w charakterystyczny dla siebie sposób połączyła profesjonalną analizę z kobiecym wyczuciem stylu. Warto wspomnieć, że Katarzyna Cichopek postawiła na projekt Violi Piekut. Czy może żałować wyboru projektantki?

Ewa Minge nie ma jednak złego zdania o kreacji koleżanki po fachu. Stwierdza, że stylizacja Katarzyny Cichopek była wyważona, nowoczesna i bardzo kobieca, a jednocześnie pozbawiona nadmiaru i teatralności, które często towarzyszą medialnym ślubom:

Sukienka ukryta pod żakietem, a chciałabym zobaczyć, bo zapowiada się ciekawie. Na tym etapie całość bardzo elegancka. Świetnie skrojony, dopasowany żakiet. Krój sukienki w rybkę, co przy Kasi figurze jest strzałem w dziesiątkę. Kolor typowy dla panny młodej, ale szczęśliwie bez wianka na głowie i specjalnego zadęcia. Kolejny ślub zawsze jest trudny w ubiorze, a ten medialny jeszcze bardziej – mówi nam Ewa Minge.

Ewa Minge zwróciła uwagę także na trudność doboru kreacji w sytuacji, gdy panna młoda wychodzi za mąż po raz drugi. Tym bardziej, jeśli ceremonia odbywa się pod czujnym okiem mediów: