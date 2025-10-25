Katarzyna Cichopek już gotowa do ślubu! Makijażystka opublikowała zdjęcie zza kulis (FOTO)
Wizażystka Katarzyny Cichopek zdradziła, jak wyglądała panna młoda tuż przed ceremonią.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzą sobie sakramentalne „tak” podczas uroczystości, która ma być jednym z najbardziej romantycznych wydarzeń roku. Choć para stara się zachować szczegóły w tajemnicy, makijażystka aktorki uchyliła rąbka tajemnicy, publikując kulisy przygotowań. Wiadomo już, że Cichopek wyglądała jak z bajki.
Uroczystość odbywa się w malowniczym hotelu położonym w otulinie Poleskiego Parku Narodowego – z dala od mediów, hałasu i miejskiego zgiełku. Według doniesień na przyjęciu ma pojawić się około 140 gości, w tym przyjaciele z show-biznesu oraz bliscy sportowcy.
Zanim jednak aktorka stanęła na ślubnym kobiercu, przeszła przez wyjątkowe przygotowania. Nad wyglądem panny młodej czuwał specjalnie dobrany zespół, a za makijaż odpowiadała Aneta Nowacka – wizażystka, z którą Cichopek współpracuje już od sześciu lat.
„Już niedługo pochwalę się wam dzisiejszym makijażem dla Kasi. Malujemy się już sześć lat z Kasią, ale dziś to się stresowałam” – napisała podekscytowana makijażystka na Instagramie.
Na zdjęciach, które opublikowała, widać część fryzury aktorki – romantyczne, miękkie fale i naturalny połysk. Stylizacja Cichopek idealnie współgra z charakterem uroczystości – eleganckim, ale pełnym ciepła i romantyzmu.
Anonim | 25 października 2025
olka | 25 października 2025
paulinka 92 , współczuję ci wredoty, musi ci sie trudno żyć , aale ty pewnie nie zdajesz sobie z tego sprawy, biedna ,żal mi ciebie
Zosia | 26 października 2025
Ale przecież pisze prawdę.
paulinka92 | 25 października 2025
niestety Kasia wydaje sie mega zaklamana osoba , slodko pierdzaca , robiaca wszystko pod publike … pisze ze chce prywatnosci a w tym samym czasie pokazuje jak robi na toalecie..
Iwona | 25 października 2025
Piękny makijaż 🤣