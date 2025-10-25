Katarzyna Cichopek już gotowa do ślubu! Makijażystka opublikowała zdjęcie zza kulis (FOTO)

Cichopek już pomalowana do ślubu! Makijażystka opublikowała zdjęcie zza kulis (FOTO)

Uroczystość odbywa się w malowniczym hotelu położonym w otulinie Poleskiego Parku Narodowego – z dala od mediów, hałasu i miejskiego zgiełku. Według doniesień na przyjęciu ma pojawić się około 140 gości, w tym przyjaciele z show-biznesu oraz bliscy sportowcy.

Zanim jednak aktorka stanęła na ślubnym kobiercu, przeszła przez wyjątkowe przygotowania. Nad wyglądem panny młodej czuwał specjalnie dobrany zespół, a za makijaż odpowiadała Aneta Nowacka – wizażystka, z którą Cichopek współpracuje już od sześciu lat.

„Już niedługo pochwalę się wam dzisiejszym makijażem dla Kasi. Malujemy się już sześć lat z Kasią, ale dziś to się stresowałam” – napisała podekscytowana makijażystka na Instagramie.