times-dark
Kozaczek
Aktualności Newsy Polscy celebryci Styl gwiazd

Katarzyna Cichopek już gotowa do ślubu! Makijażystka opublikowała zdjęcie zza kulis (FOTO)

Wizażystka Katarzyny Cichopek zdradziła, jak wyglądała panna młoda tuż przed ceremonią.

Katarzyna Cichopek
/ 25.10.2025 /
Marysia
< Wróć do artykułu
cichopek-slub

1 / 5

Cichopek już pomalowana do ślubu! Makijażystka opublikowała zdjęcie zza kulis (FOTO)

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzą sobie sakramentalne „tak” podczas uroczystości, która ma być jednym z najbardziej romantycznych wydarzeń roku. Choć para stara się zachować szczegóły w tajemnicy, makijażystka aktorki uchyliła rąbka tajemnicy, publikując kulisy przygotowań. Wiadomo już, że Cichopek wyglądała jak z bajki.

2 / 5

Cichopek już pomalowana do ślubu! Makijażystka opublikowała zdjęcie zza kulis (FOTO)

Uroczystość odbywa się w malowniczym hotelu położonym w otulinie Poleskiego Parku Narodowego – z dala od mediów, hałasu i miejskiego zgiełku. Według doniesień na przyjęciu ma pojawić się około 140 gości, w tym przyjaciele z show-biznesu oraz bliscy sportowcy.

Zanim jednak aktorka stanęła na ślubnym kobiercu, przeszła przez wyjątkowe przygotowania. Nad wyglądem panny młodej czuwał specjalnie dobrany zespół, a za makijaż odpowiadała Aneta Nowacka – wizażystka, z którą Cichopek współpracuje już od sześciu lat.

„Już niedługo pochwalę się wam dzisiejszym makijażem dla Kasi. Malujemy się już sześć lat z Kasią, ale dziś to się stresowałam” – napisała podekscytowana makijażystka na Instagramie.

IMG_3105

3 / 5

Cichopek już pomalowana do ślubu! Makijażystka opublikowała zdjęcie zza kulis (FOTO)

Na zdjęciach, które opublikowała, widać część fryzury aktorki – romantyczne, miękkie fale i naturalny połysk. Stylizacja Cichopek idealnie współgra z charakterem uroczystości – eleganckim, ale pełnym ciepła i romantyzmu.

IMG_3106

4 / 5

Cichopek już pomalowana do ślubu! Makijażystka opublikowała zdjęcie zza kulis (FOTO)
IMG_3104

5 / 5

Cichopek już pomalowana do ślubu! Makijażystka opublikowała zdjęcie zza kulis (FOTO)
KOMENTARZE
< Wróć do artykułu Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 25 października 2025 Odpowiedz

Z tu się prywatnie mija o lejmw dział, m.oOYBYSCUE SZANSĘ U ZYDA ICJ Z KURA ZŁ MIRSTETY ODIOTY KTIRY ZOSTAWIĘ O ZE NE DIA KURQY ZA OREMIE Z ABIMAMENTI JU% NIE MA I DŁUGO NIE BED*31 BEDZUE , AIE TO NA JCUE W Z OLSZNACU U SIĘ OORZA TO TOUSTEGO ISZCZAYA TO N LUBI DZIWO

olka | 25 października 2025 Odpowiedz

paulinka 92 , współczuję ci wredoty, musi ci sie trudno żyć , aale ty pewnie nie zdajesz sobie z tego sprawy, biedna ,żal mi ciebie

Zosia | 26 października 2025 Odpowiedz

Ale przecież pisze prawdę.

paulinka92 | 25 października 2025 Odpowiedz

niestety Kasia wydaje sie mega zaklamana osoba , slodko pierdzaca , robiaca wszystko pod publike … pisze ze chce prywatnosci a w tym samym czasie pokazuje jak robi na toalecie..

Iwona | 25 października 2025 Odpowiedz

Piękny makijaż 🤣

POLECANE DLA CIEBIE
Takiego przemówienia jeszcze nie było! Kaczorowska ze łzami w oczach żegna się z „TzG”. Wbija szpilę produkcji
Newsy
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Takiego przemówienia jeszcze nie było! Kaczorowska ze łzami w oczach żegna się z „TzG”. Wbija szpilę produkcji
Widać w oczach ogromne rozgoryczenie. Kaczorowska poruszyło widzów!
Kto odpadł w „Tańcu z Gwiazdami”? Czułości na ekranie jej nie pomogły…
Aktualności Newsy Programy TV
Taniec Z Gwiazdami
Kto odpadł w „Tańcu z Gwiazdami”? Czułości na ekranie jej nie pomogły…
Takiego przemówienia w programie jeszcze nie było...
Nie do wiary, co Kaczorowska wyrabia z Rogacewiczem za kulisami „Tańca z Gwiazdami”! Nawet się nie kryli…
Aktualności Newsy Programy TV Wpadki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Nie do wiary, co Kaczorowska wyrabia z Rogacewiczem za kulisami „Tańca z Gwiazdami”! Nawet się nie kryli…
Kaczorowska i Rogacewicz w zaskakującym momencie za kulisami „TzG”.
Marcin Rogacewicz zaskoczył wyznaniem w „TzG”! Wraca do niespełnionego marzenia dzięki Kaczorowskiej
Newsy
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Marcin Rogacewicz zaskoczył wyznaniem w „TzG”! Wraca do niespełnionego marzenia dzięki Kaczorowskiej
"Warto sięgać po swoje marzenia, nigdy nie jest za późno" – powiedział wzruszony Rogacewicz.
Zillmann i Lesar naprawdę TO zrobiły?! Widzowie przecierali oczy ze zdumienia
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Janja Lesar Katarzyna Zillman
Zillmann i Lesar naprawdę TO zrobiły?! Widzowie przecierali oczy ze zdumienia
Na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” zawrzało!
Poprawiny u Cichopek i Kurzajewskiego. Zabrali gości na bagno!
Newsy
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Poprawiny u Cichopek i Kurzajewskiego. Zabrali gości na bagno!
Poprawiny Kurzopków wyróżniały się na tle tradycyjnych przyjęć.
Gwiazdy brylują na ściance „Tańca z Gwiazdami”! W kuluarach Maciej Musiał, Jarosław Boberek z synem…(FOTO)
Czerwony dywan Gwiazdy Polscy celebryci
Taniec Z Gwiazdami
Gwiazdy brylują na ściance „Tańca z Gwiazdami”! W kuluarach Maciej Musiał, Jarosław Boberek z synem…(FOTO)
Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, Maurycy Popiel, Barbara Bursztynowicz...
Kaczorowska i Rogacewicz w szczerym wyznaniu tuż przed odcinkiem „TzG” na żywo. Po tym pytaniu zrobiło się niekomfortowo!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Halo Tu Polsat
Kaczorowska i Rogacewicz w szczerym wyznaniu tuż przed odcinkiem „TzG” na żywo. Po tym pytaniu zrobiło się niekomfortowo!
Rozmowa zeszła na temat, który wyraźnie ich speszył.
Oto kulisy wesela Cichopek i Kurzajewskiego! Aktorka zabrała głos po ślubie (WIDEO)
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Oto kulisy wesela Cichopek i Kurzajewskiego! Aktorka zabrała głos po ślubie (WIDEO)
Katarzyna Cichopek opublikowała pierwsze wideo po ślubie z Maciejem Kurzajewskim.
Cichopek i Kurzajewski z ironicznym prztyczkiem w nos Wersow i Frizowi. Internet oszalał!
Newsy
Friz Katarzyna Cichopek
Cichopek i Kurzajewski z ironicznym prztyczkiem w nos Wersow i Frizowi. Internet oszalał!
Cichopek i Kurzajewski zaskoczyli napisem z własnego wesela!
Tym zaskoczyli wszystkich! Goście wesela Cichopek i Kurzajewskiego nie mogli przestać robić zdjęć
Newsy
Joanna Kurska Katarzyna Cichopek
Tym zaskoczyli wszystkich! Goście wesela Cichopek i Kurzajewskiego nie mogli przestać robić zdjęć
Cena tej atrakcji jest całkiem niska, a zrobiła totalną furorę na weselu.
Zamieszanie z pierwszym tańcem Cichopków. Na scenę nagle wparowała inna znana para
Newsy
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Zamieszanie z pierwszym tańcem Cichopków. Na scenę nagle wparowała inna znana para
Wiemy, jaka panowała atmosfera na weselu. Goście długo tego nie zapomną.
Katarzyna Cichopek postawiła na projekt sukni ślubnej Violi Piekut. Ewa Minge komentuje!
Newsy Skandale
Ewa Minge Katarzyna Cichopek
Katarzyna Cichopek postawiła na projekt sukni ślubnej Violi Piekut. Ewa Minge komentuje!
Katarzyna Cichopek może żałować, że nie wybrała projektu Ewy Minge?
TAK Cichopki ugościły VIP-ów. Mamy całe menu!
Newsy
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
TAK Cichopki ugościły VIP-ów. Mamy całe menu!
Para młoda postawiła na klasykę.
Stylistka gwiazd ocenia suknię ślubną Katarzyny Cichopek. Nie gryzła się w język: „Kasiu, dlaczego nas nie olśniłaś?”
Newsy Polscy celebryci Styl gwiazd
Ewa Minge Katarzyna Cichopek
Stylistka gwiazd ocenia suknię ślubną Katarzyny Cichopek. Nie gryzła się w język: „Kasiu, dlaczego nas nie olśniłaś?”
Katarzyna Cichopek stanęła na ślubnym kobiercu z Maciejem Kurzajewskim.
Tak Cichopek i Kurzajewski potraktowali paparazzi. To się nie dzieje naprawdę!
Newsy
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Tak Cichopek i Kurzajewski potraktowali paparazzi. To się nie dzieje naprawdę!
Ślub Katarzyny Cichopek i Maćka Kurzajewskiego miał być kameralny i prywatny, a nie wyszło...
 