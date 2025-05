31-letni Liam Payne zmarł 16 października ubiegłego roku w wyniku upadku z balkonu hotelowego. Był wówczas pijany i pod wpływem narkotyków. Ostatnio ujawniono, kto odziedziczy cały majątek Liama ​​Payne’a, czyli 24 milionów funtów.

Liam Payne nie zostawił testamentu

Liam Payne nie zostawił testamentu, co pokazuje, że nie chciał popełnić samobójstwa. Oznacza to, że jako rodzic niebędący w związku małżeńskim jego majątek jest dzielony między dzieci, a Liam miał tylko jednego syna.

Tym samym najnowsze dokumenty wskazują, że dziewczyna Liama, Kate Cassidy nie otrzyma nic, mimo że ujawniła, że planowali wziąć ślub tuż po jego śmierci.

Pieniądze mają zostać przekazany na fundusz powierniczy, które odziedziczy jego syn Bear. Artysta doczekał się dziecka z piosenkarką Cheryl Tweedy.

Teraz „Daily Mail” skontaktował się z przyjaciółmi Cheryl, którzy zapewniają, że na pewno „postąpi właściwie” wobec 8-letniego syna Beara. Warto zauważyć, że to matka otrzymała prawo do zarządzania majątkiem syna do czasu ukończenia pełnoletności.

Zawsze będzie postępować właściwie wobec swojego ukochanego syna. Małą pociechą jest to, że Bearowi nigdy niczego nie zabraknie i że przynajmniej na tym skorzysta – powiedział informator z otoczenia zmarłego piosenkarza w wywiadzie dla Mail.

Uważają też, że Liam chciał dla syna, jak najlepiej: „Liam miał wokół siebie przez jakiś czas bardzo rozsądnych ludzi i tak bardzo uwielbiał Beara. Zawsze chciał go zabezpieczyć finansowo”.

Co z jego majątkiem?

Zgodnie z dokumentami sądowymi Payne pozostawił w sumie 28 595 000 funtów, które później po uregulowaniu wydatków i długów zmniejszyły się do 24 280 000 funtów. Trzeba przyznać, że mimo prowadzenia dość imprezowego stylu życia, uzależnienia od narkotyków, udało mu się zaoszczędzić bardzo dużą sumę pieniędzy.

Majątek Liama ​​został opublikowany w formie ograniczonego grantu Ad Colligenda Bona, o który powszechnie wnioskuje się podczas sprzedaży majątku zmarłego.