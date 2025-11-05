Andrzej Nejman jest znanym polskim aktorem, reżyserem i prezenterem telewizyjnym. Widzowie pokochali go za role w produkcjach, takich jak „Złotopolscy”, „Ojciec Mateusz”, „Naznaczony”, czy „Od pełni do pełni”. Aktor ożenił się w 1998 roku i doczekał się dwojga dzieci. Ostatnio pojawił się z nimi w „Halo tu Polsat”. Naszą uwagę przyciągnęła w szczególności jego 16-letnia córka. Zdradziła, jakie ma plany na przyszłość!

Andrzej Nejman pochwalił się przepiękną córką. Marta ma 16 lat i plany na swoją karierę

Andrzej Nejman ma dwoje dzieci: syna Jakuba, który urodził się w 2007 roku oraz córkę Martę, która przyszła na świat w 2009 roku. Początkowo aktor unikał pokazywania potomstwa podczas wydarzeń publicznych. Ostatnio jednak zmienił zdanie.

Aktor w rozmowie z gospodarzami śniadaniówki Polsatu zdradził, że dzieci były dla niego ogromnym wsparciem w trudnych chwilach. Wyznał, że gdyby nie one, to dziś miałby poważne kłopoty. Pomogły mu przejść przez kryzysy w życiu prywatnym i zawodowym:

Bez nich nie dałbym rady, na pewno. Przeżyłem straszne chwile przez te dwa lata. To nie jest tak, że ta historia moja się kończy, bo jeszcze mnie czeka dużo batalii, ale rzeczywiście z takimi ludźmi jak moja żona i moje dzieciaczki jest mi niezmiernie łatwo mierzyć się z rozmaitymi problemami — wyznał Andrzej Nejman.

