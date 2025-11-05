Adrian Szymaniak to były uczestnik miłosnego reality show „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Niestety od jakiegoś czasu zmaga się ze straszliwą diagnozą, jaką jest glejak IV stopnia. Teraz gwiazdor TVN ujawnia szczegóły ślubu kościelnego z Anitą, który już niebawem.

Adrian Szymaniak zdradza plany dotyczące zbliżającego się ślubu

Adrian Szymaniak rozpoznawalność zyskał dzięki popularnemu, telewizyjnemu show „Ślub od pierwszego wejrzenia”, gdzie pary poznają się dopiero na ślubnym kobiercu. Co ciekawe, po programie mężczyźnie udało stworzyć się szczęśliwe małżeństwo z Anitą, a nawet doczekali się dwóch pociech. Niestety ich beztroskie, rodzinne życie jakiś czas temu przerwała dramatyczna diagnoza.

Adrian w lipcu trafił do szpitala z objawami neurologicznymi. Lekarze zdiagnozowali u niego glejaka IV stopnia, a następnie musiał przejść operację usunięcia guza mózgu. Mimo interwencji choroba ponownie dała o sobie znać ponownie, przez co Adrian musiał przejść kolejną operację. Niestety Adrian niedawno przekazał, że rokowania nie są korzystne, ale wciąż nie poddaje się i walczy z chorobą.

Jak się okazuje, Adrian i jego żona nie tylko walczą o jego zdrowie, ale również przygotowują się tym razem do ślubu kościelnego. Para już dawno marzyła o ceremonii poza programem, a choroba Adriana sprawiła, że nie chcą już dłużej czekać. Teraz w rozmowie z „Faktem” Szymaniak zdradza szczegóły.

Ślub kościelny zawsze był naszym marzeniem, ale zawsze coś stało na przeszkodzie, Więc w tym momencie przyspieszamy z wieloma rzeczami, bo nie ma na co czekać. Wiadomo, życie może płatać figle. No i działamy. Ślub odbędzie się 12 grudnia. Będzie to nasze wesele, ale również będą to urodziny Anity, więc to dla nas taki magiczny dzień – wyznał Szymaniak w rozmowie z „Faktem”.

Czy wesele będzie zorganizowane z rozmachem? Adrian zdradza, że choć plany trochę się pozmieniały, to nie będzie to huczna impreza.

Nie! Wszystko jest w przygotowaniach na razie. Chociaż faktycznie troszkę wychodzimy poza pierwotne ramy tego, jak miało to wyglądać, ale też nie będzie wielkiego szaleństwa – dodał.