Dziś potwierdzono, że Asghar Farhadi jesienią tego roku rozpocznie w Paryżu zdjęcia do swojego filmu „Parallel Tales” , a w obsadzie znajdą się Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Niney i Adam Bessa.

To pierwszy pełnometrażowy film irańskiego reżysera nagrodzonego Oscarem od czasu filmu „Bohater”, który zdobył Grand Prix w Cannes w 2021 roku. „Parallel Tales” to drugi francuskojęzyczny film Farhadiego po „Przeszłości” z Taharem Rahimem i Berenice Bejo, która za swoją rolę w Cannes w 2013 r. otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki.

Filmweb poinformował, że za produkcje odpowiedzialni będą – Maciej Musiał i Krzysztof Piesiewicz. Niedługo później doniesienia potwierdził 30-letni aktor:

Dobra, czasem tu śmieszkuję. Ale teraz coś z samego dna mojego serca. Pisze to i jestem na maksa wzruszony. Jestem mega dumny. To owoc 6 lat mojej pracy – zaczął.

Następnie opowiedział o produkcji:

Vincent Cassel, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert i Pierre Niney zagrają w filmie który produkuję – Parallel Tales w reżyserii zdobywcy dwóch Oscarów wybitnego Irańskiego reżysera Asghara Farhadiego.

Naprawdę nie wierzę że po 6 latach, jesteśmy gotowi do zdjęć i to ogłaszamy.

Kocham Was

Maciek – napisał.