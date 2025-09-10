W marcu tego roku Monako ponownie stało się miejscem jednego z najważniejszych wydarzeń w obszarze medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej. To właśnie tutaj odbyła się kolejna edycja Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress (AMWC) – wydarzenia, które od ponad dwóch dekad należy do kluczowych punktów kalendarza tej branży. Kongres co roku przyciąga ekspertów, badaczy i praktyków, tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń, prezentacji innowacji oraz dyskusji o przyszłości estetyki i medycyny anti-aging. W gronie uczestników znaleźli się również polscy specjaliści – Karina Dudek-Miracka i dr Krzysztof Miracki, którzy od trzynastu lat regularnie biorą udział w AMWC.

AMWC – światowa platforma wymiany wiedzy

AMWC w Monako to jedno z najważniejszych wydarzeń edukacyjnych w obszarze medycyny estetycznej i anti-aging, organizowane pod patronatem Księcia Monako Alberta II. Kongres skupia się na kształceniu ustawicznym lekarzy, integrując różne specjalizacje – od dermatologii estetycznej, przez chirurgię plastyczną, po medycynę przeciwstarzeniową. Jego program, nadzorowany przez Aesthetic Multispecialty Society (AMS), łączy wykłady, warsztaty i sesje praktyczne prowadzone przez ekspertów z całego świata. To nie tylko źródło wiedzy, ale także okazja do nawiązywania międzynarodowych kontaktów i dyskusji o kierunkach rozwoju.

“Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku AMWC okazało się wartościowym wydarzeniem. Program kongresu obejmował wykłady, sesje naukowe, sympozja i warsztaty, prezentujące aktualne badania i rozwiązania z zakresu medycyny estetycznej, dermatologii, chirurgii plastycznej, ginekologii i anti-aging. Spotkaliśmy tam wielu naukowców rozwijających nowe technologie oraz producentów sprzętu medycznego. AMWC dało nam inspirację oraz możliwość wymiany doświadczeń z międzynarodowym gronem ekspertów.” – podsumowują wydarzenie Karina Dudek-Miracka i dr Krzysztof Miracki.

Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress – najważniejsze wnioski i podsumowanie

Kongres AMWC 2025 w Monako podkreślił rosnące znaczenie wspierania naturalnych procesów regeneracyjnych skóry. Zamiast radykalnych ingerencji, coraz częściej mówi się o subtelnej rewitalizacji i odbudowie. W centrum uwagi znalazła się także profilaktyka starzenia, łącząca zdrowy styl życia, właściwą dietę oraz terapie estetyczne. W dyskusjach podkreślano m.in. rolę peptydów, polinukleotydów czy technologii laserowych.

Najważniejsze rozwiązania anti-aging

Wśród omawianych trendów szczególną uwagę zwróciły trzy obszary, które wskazano jako istotne w dalszym rozwoju medycyny estetycznej:

Stymulatory tkankowe i kwas hialuronowy – wskazywano na ich rolę w pobudzaniu produkcji kolagenu i poprawie gęstości skóry. Kwas hialuronowy, mimo pojawiania się nowych substancji, pozostaje ważnym elementem terapii ze względu na właściwości nawilżające.

Terapie z wykorzystaniem energii – omawiano m.in. zastosowania lasera wolumetrycznego oraz innych urządzeń typu EBD (Energy Based Devices), określanych jako ważny kierunek w estetyce.

Terapie łączone – zwracano uwagę na to, że łączenie różnych technologii, takich jak lasery, mezoterapia czy egzosomy, pozwala działać na wielu poziomach skóry jednocześnie i skracać czas rekonwalescencji.

AMWC 2025 wskazał, że coraz większą wagę przywiązuje się do terapii wspierających naturalną regenerację skóry oraz działań profilaktycznych.

