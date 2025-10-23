Małżeństwo Karola III i Camilli Parker Bowles to historia miłości, która przetrwała burze, skandale i krytykę opinii publicznej. Poznali się jeszcze w latach 70., ale ich losy potoczyły się inaczej, bo Karol poślubił Dianę Spencer. Po jej tragicznej śmierci w 1997 roku dawne uczucie odżyło, a w 2005 roku para mogła się pobrać w Windsorze.

Dziś, po latach Karol i Camilla pokazują, że są jednym z najbardziej stabilnych królewskich duetów. Ich ostatnia wizyta w Watykanie udowodniła, że potrafią łączyć dyplomację z symboliką. W Kaplicy Sykstyńskiej, u boku papieża Leona XIV uczestniczyli w modlitwie południowej.

Jednak to nie same słowa modlitwy, lecz wygląd królowej przyciągnął największą uwagę. Camilla pojawiła się w czarnej sukni i koronkowej mantylce projektu Philipa Treacy’ego.

To gest głęboko symboliczny. Królowa wybrała czerń z pokory, nie z obowiązku. To dowód klasy i świadomości tradycji – komentuje ekspertka etykiety, Ewa Rubasińska.

W sieci jednak rozgorzała dyskusja. Część internautów uznała stylizację Camilli za elegancką i godną monarchini, inni zarzucili jej przesadny przepych i brak umiaru.

To nie była tylko modowa decyzja – to była dyplomacja w czystej formie. Camilla pokazała, że królowa może być partnerką papieża, a nie petentką – dodała Rubasińska.

