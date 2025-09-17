Krzysztof Gojdź. Lekarz-celebryta ostatnio wzbudza ogromne emocje za sprawą drogiego liftingu. On także poddał się bardzo inwazyjnej operacji. Przyznał w rozmowie z Kozaczkiem, że zabieg nie miał zmieniać rysów twarzy ani nadać im sztucznego wyglądu. Najbardziej zależało mu na odświeżeniu wizerunku i poprawie detali.

„Jak widzisz, ja się nie zmieniłem absolutnie. Ok, no nie mam chomików, nie wisi mi szyja i to był główny cel. Nie mam podwójnych powiek.(…) Ale nie chciałem żadnej drastycznej zmiany, która zmieniłaby mnie w klona lub zrobiłaby ze mnie kogoś nierozpoznawalnego jak na przykład Wspaniała Pani czy inne polskie i zagraniczne celebrytki” – zdradził Krzysztof Gojdź.

„Zazdrosna kobieta” – Krzysztof Gojdź OSTRO o Iwonie Pavlović!

Krzysztof Gojdź zainwestował także w licówki

Nasz reporter zapytał także o licówki Krzysztofa Gojdźa. Nie da się ukryć, że jego zęby rzucają się w oczy i jak się okazało, są to na ten moment „licówki tymczasowe”.

To są tymczasówki. Właśnie w tym tygodniu kończę wymianę swoich licówek i znów korzystam z usług mojego przyjaciela, którego znam kilkanaście lat i opiekował się moimi zębami. Co jakiś czas warto te licówki wymienić i dlatego mam teraz tymczasowe – zdradził Gojdź w rozmowie z Kozaczkiem.

165 tysięcy za lifting?! Krzysztof Gojdź zdradza prawdę o swojej „nowej twarzy”

Podkreślił, że na pewno nie będzie miał nienaturalnie białych zębów: „Będę miał piękne białe zęby, ale nie będzie to „biel klozetu”. Chce mieć naturalne, zgodnie z moim wiekiem”.

Od 50 do 120 tys. złotych. Moja praca kosztuje około 100 tys. złotych – wyznał Gojdź.

Krzysztof Gojdź z nową twarzą maszeruje po wyjściu z kliniki. Miał w dłoni torebkę za kilkaset tys. zł!