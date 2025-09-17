Krzysztof Gojdź. Lekarz-celebryta ostatnio wzbudza ogromne emocje za sprawą drogiego liftingu. On także poddał się bardzo inwazyjnej operacji. Przyznał w rozmowie z Kozaczkiem, że zabieg nie miał zmieniać rysów twarzy ani nadać im sztucznego wyglądu. Najbardziej zależało mu na odświeżeniu wizerunku i poprawie detali.

„Jak widzisz, ja się nie zmieniłem absolutnie. Ok, no nie mam chomików, nie wisi mi szyja i to był główny cel. Nie mam podwójnych powiek.(…) Ale nie chciałem żadnej drastycznej zmiany, która zmieniłaby mnie w klona lub zrobiłaby ze mnie kogoś nierozpoznawalnego jak na przykład Wspaniała Pani czy inne polskie i zagraniczne celebrytki” – zdradził Krzysztof Gojdź.

„Zazdrosna kobieta” – Krzysztof Gojdź OSTRO o Iwonie Pavlović!

Krzysztof Gojdź zainwestował także w licówki

Nasz reporter zapytał także o licówki Krzysztofa Gojdźa. Nie da się ukryć, że jego zęby rzucają się w oczy i jak się okazało, są to na ten moment „licówki tymczasowe”.

To są tymczasówki. Właśnie w tym tygodniu kończę wymianę swoich licówek i znów korzystam z usług mojego przyjaciela, którego znam kilkanaście lat i opiekował się moimi zębami. Co jakiś czas warto te licówki wymienić i dlatego mam teraz tymczasowe – zdradził Gojdź w rozmowie z Kozaczkiem.

165 tysięcy za lifting?! Krzysztof Gojdź zdradza prawdę o swojej „nowej twarzy”

Podkreślił, że na pewno nie będzie miał nienaturalnie białych zębów: „Będę miał piękne białe zęby, ale nie będzie to „biel klozetu”. Chce mieć naturalne, zgodnie z moim wiekiem”. 

Od 50 do 120 tys. złotych. Moja praca kosztuje około 100 tys. złotych – wyznał Gojdź.

Krzysztof Gojdź z nową twarzą maszeruje po wyjściu z kliniki. Miał w dłoni torebkę za kilkaset tys. zł!

Na zdj.: Krzysztof Gojdź, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Krzysztof Gojdź, fot. AKPA.

Krzysztof Gojdź, fot. AKPA.

Krzysztof Gojdź, fot. AKPA.

Krzysztof Gojdź, fot. AKPA.

Krzysztof Gojdź, fot. Instagram.

Krzysztof Gojdź, fot. Instagram.

Krzysztof Gojdź

Krzysztof Gojdź fot. Baranowski/AKPA