Krzysztof Gojdź od lat nazywany jest „lekarzem gwiazd”. Sam również nie ukrywa, że zdarza mu się skorzystać z usług medycyny estetycznej. W rozmowie z Kozaczkiem ujawnił kulisy swojego liftingu twarzy, m.in ile kosztował, dlaczego się na niego zdecydował.

Krzysztof Gojdź pokazał efekty głębokiego liftingu. Tak wygląda tydzień po operacji! ZDJĘCIA

Krzysztof Gojdź pojawił się na salonach po liftingu twarzy

Doktor Krzysztof Gojdź przyznał, że zabieg nie miał zmieniać rysów twarzy ani nadać im sztucznego wyglądu. Najbardziej zależało mu na odświeżeniu wizerunku i poprawie detali. Jak sam przyznał:

Jak widzisz, ja się nie zmieniłem absolutnie. Ok, no nie mam chomików, nie wisi mi szyja i to był główny cel. Nie mam podwójnych powiek.(…) Ale nie chciałem żadnej drastycznej zmiany, która zmieniłaby mnie w klona lub zrobiłaby ze mnie kogoś nierozpoznawalnego jak na przykład Wspaniała Pani czy inne polskie i zagraniczne celebrytki. – zdradził Krzysztof Gojdź.

Lifting albo drogie, luksusowe auto

Doktor w rozmowie z portalem podkreślił też, że mimo ingerencji medycyny wciąż akceptuje siebie i swój wiek. Cały czas czuje się młodo i pełnym energii.

Jestem zadowolony ze swojego wieku i tego, jak wyglądam. Mam mnóstwo energii i nie chciałbym wyglądać inaczej, niż mnie Bozia stworzyła” – dodał.

Krzysztof Gojdź opuszcza klinikę, w której poddał się zabiegowi za 150 tys. zł. Udał się na szampana Dom Perignon

Rozmowa szybko zeszła na temat kosztów, które mogą przyprawić o zawrót głowy. Doktor wyjaśnił, że decyzja o liftingu to wielka inwestycja porównywalna z zakupem luksusowego, drogiego samochodu. a w dodatku nie byle jakiego. Jak mówi:

Zawsze wybierasz czy chcesz kupić nowy samochód za 150-200 tysięcy złotych czy chcesz mieć fajną twarz i „nie starzeć się z godnością”. Jest to totalny bullshit i jak ja to słyszę, że niektóre Panie chcą się starzeć z godnością, no nie ma czegoś takiego. Każdy chce wyglądać fajniej, młodziej, świeżo, naturalnie, więc masz wybór albo nowy samochód albo „nowa twarz” – mówił bez ogródek.

Krzysztof Gojdź zafundował sobie operację twarzy! „Zamiast kupować nowe Ferrari, wolałem…wydać na lifting”

Krzysztof Gojdź ujawnił też, że profesjonalny „facelift” w najlepszych rękach to nawet 165 tysięcy złotych. Ale zdarzają się lekarze, które zrobią lifting za 30-40 tysięcy złotych.