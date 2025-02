Książę Harry wystąpił ostatnio w programie CTV News „Prince Harry and the Canadian Heroes”, który został nagrany w celu promocji tegorocznych Invictus Games. Podczas wywiadu książę Harry zdobył się na szczere wyznanie, na temat planów dotyczących przyszłości jego rodziny. Spodziewaliście się tego?

Książę Harry podczas ostatniego wywiadu zasugerował, że on i jego żona Meghan raczej nie będą mieli więcej dzieci. Opisał on rodzicielstwo jako coś niesamowitego, jednak przyznał, że dwójka dzieci, którą ma z Meghan jest dla niego wystarczająca.

Myślę, że jedno lub dwoje dzieci to prawdopodobnie wystarczająco dużo. Zdecydowanie tak uważam. Znam ludzi, którzy mają pięcioro. Mówię im po prostu: »Cóż, to twoja wina!«. Posiadanie dzieci jest niesamowite, ale to jest podróż każdego dnia, każdego tygodnia, one po prostu rosną i się zmieniają. Uwielbiam pytania, które zadają, doświadczenia i wyzwania, które ci dają. To wspaniałe – wyznał książę Harry.