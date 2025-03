„Księżna desperacji”? MIAŻDŻĄCE recenzje nowego show Meghan Markle!

Meghan Markle z impetem wkroczyła na Netfliksa z nowym lifestyle’owym show „With Love, Meghan”. Produkcja miała być jej wielkim powrotem i, co ważniejsze, ratunkiem dla jej lukratywnej umowy z platformą streamingową. Jednak po premierze widzowie i krytycy zgodnie stwierdzili jedno: to może być koniec telewizyjnej kariery Meghan i Harry’ego.

Czy tak wygląda telewizyjny comeback Meghan Markle? Księżna powróciła na ekrany 4 marca 2025 roku z nowym programem „With Love, Meghan” na platformie Netflix. W ośmiu 33-minutowych odcinkach księżna Sussex zaprasza znanych gości do wystawnej posiadłości w Kalifornii, dzieląc się poradami z zakresu gotowania, ogrodnictwa i organizacji przyjęć. ​

Dziennikarze Daily Mail, The Guardian, The Spectator , a także The Telegraph i innych zagranicznych redakcji, nie zostawili na programie suchej nitki. Krytycy jednogłośnie podkreślają, że produkcja jest „bezcelowa”, „beznadziejnie nijaka” i „przeraźliwie desperacka”. Meghan w show zaprasza celebrytów do wystawnej posiadłości i dzieli się z nimi „sekretami” organizowania przyjęć, gotowania i dekoracji. Brzmi jak przepis na sukces? Niekoniecznie.

Jeden z recenzentów nazwał program „telewizyjnym wypełniaczem bez sensu”, a inny ironicznie zauważył, że to, co Markle nazywa „redefiniowaniem gatunku lifestyle’owego”, w rzeczywistości sprowadza się do pokazywania, jak „wrzucać sól Epsom do słoika”.

Krytycy zwracają też uwagę na próbę ocieplenia wizerunku księżnej Sussex – ta, zamiast wywoływać kolejne kontrowersje związane z rodziną królewską, kreuje się na perfekcyjną gospodynię domową i mentorkę. „Czy świat tego potrzebował?” – pytają recenzenci.

Najostrzejsze słowa padły jednak pod kątem tego, jak bardzo Meghan stara się pozostać w centrum uwagi:

„To już nie lifestyle’owy program, to desperacka próba utrzymania sławy” – czytamy w jednej z recenzji.

Co ciekawe, nawet osoby, które nie przepadają za Meghan, przyznają, że show ma szansę stać się hitem… ale wyłącznie jako „hate-watch”, czyli program oglądany przez widzów tylko po to, by go krytykować.

Czy to naprawdę ostatni projekt Sussexów na Netfliksie? A może paradoksalnie hejt sprawi, że „With Love, Meghan” stanie się hitem? Czas pokaże.