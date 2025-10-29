Kuba Wojewódzki odchodzi z Teatru 6. piętro! Powód zaskoczył wszystkich

Kuba Wojewódzki po wielu latach żegna się z Teatrem 6. piętro. Showman, znany głównie z telewizji od 2010 roku występował tam w komedii Woody’ego Allena „Zagraj to jeszcze raz, Sam” wcielając się w postać Allana Felixa. To właśnie w tej roli przez lata bawił publiczność u boku m.in. Michała Żebrowskiego, Anny Cieślak, Daniela Olbrychskiego i Barbary Kurdej-Szatan.

W środę na jego profilu w mediach społecznościowych pojawiło się zaskakujące oświadczenie, w którym Kuba Wojewódzki ogłosił koniec współpracy z teatrem. Powodem jego decyzji miała być nowa inicjatywa placówki, w ramach której na scenie ma pojawić się Żurnalista, który jest kontrowersyjnym podcasterem, a jego nazwisko od dawna budzi emocje i niejednokrotnie łączone było z zarzutami o manipulacje oraz nadużycia finansowe.

W związku z planami pojawienia się na scenie Teatru 6. piętro niejakiego Żurnalisty, którego osoba, światopogląd, etyka i estetyka są mi całkowicie obce, zmuszony jestem zrezygnować z dalszej współpracy – napisał Wojewódzki.

Decyzja dziennikarza wywołała poruszenie w środowisku artystycznym. Na stronie teatru szybko pojawiło się potwierdzenie jego słów, że faktycznie planowany jest nowy projekt pod tytułem „Żurnalista na 6. piętrze: Podcast przy otwartej kurtynie”.

Jak zapowiedziano, ma to być cykl rozmów z udziałem publiczności, w którym znany podcaster przeniesie swoje internetowe wywiady na scenę teatralną.

Wielu internautów poparło decyzję Kuby chwaląc go za „postawienie granic” i „trzymanie się zasad”. Inni zarzucają mu jednak hipokryzję przypominając, że sam przez lata nie unikał kontrowersji.

