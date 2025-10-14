Kuba Wojewódzki od lat cieszy się niesłabnącą popularnością zarówno w telewizji, prasie, jak i w mediach społecznościowych. Jego konto na Instagramie obserwuje 1,6 mln osób, a jego kultowy talk-show jest wciąż jednym z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w Polsce. Co na temat jego wizerunku twierdzi ekspert od PR-u? Opinia może zaskoczyć!

Ekspert od PR-u nie gryzł się w język. Tak ocenił Kubę Wojewódzkiego

Wojtek Kardaś, specjalista od PR-u, social mediów i wizerunkowych kryzysów, pojawił się w nowym odcinku „Rozmów w dresie”. Tam zdradził, co naprawdę myśli o medialnym wizerunku jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w kraju Kuby Wojewódzkiego:

Osobiście uważam, że Kuba Wojewódzki zachłysnął się tymi social mediami i, oczywiście, generuje to zaangażowanie, ale to nie jest silna marka osobista – mówił ekspert.

Dodał przy tym, że jego zdaniem Wojewódzki ma za sobą kilka porażek biznesowych, które nieustannie się za nim ciągną. Co więcej, zwrócił też uwagę na poziom treści, które dziennikarz udostępnia na swoich profilach w mediach społecznościowych:

Ten content jego jest na bardzo niskim poziomie. Pamiętam do dzisiaj, jak miał zareklamować jakiś catering dietetyczny, to wziął jakąś dziewczynę, która była po prostu w samych stringach i odwrócona tyłem do obiektywu i catering. To jest takich niskich lotów – podsumował Kardaś.

Marka Wojewódzkiego zmieniła się na przestrzeni lat? Ekspert od PR-u nie ma wątpliwości

Wojtek Kadaś zwrócił też uwagę na zmiany wizerunkowe Kuby Wojewódzkiego, do których doszło na przestrzeni lat. Jego zdaniem teraz marka dziennikarza „jest bardzo chaotyczna”:

Ja pamiętam Kubę Wojewódzkiego, który w latach 90. czy w roku 2000 był na absolutnym szczycie i, jak kiedyś powiedział, że on będzie współpracował tylko z największymi markami. I nagle widzę jego zdjęcie z hot-dogiem na stacji benzynowej. To jest takie niespójne, jego marka jest niespójna, jest bardzo chaotyczna – kontynuował specjalista.

Podsumowując wizerunek Kuby Wojewódzkiego zaznaczył, że owa niespójność może „pogrzebać” dziennikarza.