Podczas Polsat Hit Festiwal mieliśmy okazję porozmawiać z Lanberry, która prawdziwą rozpoznawalność zdobyła jako solowa artystka i autorka radiowych przebojów oraz jurorka „The Voice”, gdzie również była z Justyną Steczkowską. Jej utwory wielokrotnie zdobywały wysokie miejsca na listach przebojów.

W rozmowie z Kozaczkiem Lanberry zaznaczyła, że jej zdaniem Justyna Steczkowska zaprezentowała się na najwyższym poziomie i zasługiwała na znacznie wyższą ocenę niż ta, którą otrzymała od międzynarodowego jury. Piosenkarka nie szczędziła słów uznania dla wokalu, scenografii oraz przygotowania reprezentantki Polski.

Zasmuciło mnie to bardzo, jak każdego z nas. To nie tak powinno być. To jak zaprezentowała to Justyna od strony profesjonalnej, to powinno być 12 punktów. Myślę, że dla Polaków Justyna wygrała – mówiła w rozmowie z Kozaczkiem Lanberry.