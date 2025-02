Aleksander Sikora rozpoczął współpracę z Telewizją Polską w 2016 roku. Prezenter na początku zadebiutował w śniadaniówce jako prowadzący sekcję show-biznesową i rozrywkową. Prowadził w stacji wiele wydarzeń kulturalnych i muzycznych oraz reportaży między innymi z Konkursu Eurowizji. Później od 1 maja 2019 do stycznia 2024 roku był prowadzącym „Pytania na śniadanie”. W rozmowie z Kozaczkiem dziennikarz wróciła pamięcią do przeszłości i wspominał konkurs eurowizyjny. Opowiedział przy okazji o tym, kto jego zdaniem powinien reprezentować Polskę w wydarzeniu. Wspomniał o… Justynie Steczkowskiej!

Aleksander Sikora ma już za sobą debiut w Polsacie. Jak ocenia go gwiazda stacji?

Prezenter telewizyjny kilkukrotnie współpracując z Telewizją Polską, komentował na żywo konkurs eurowizyjny. Aleksander Sikora w rozmowie z reporterem Kozaczka zdradził, co myśli o tegorocznych uczestnikach walczących o wyjazd na światowe wydarzenie muzyczne. Nie szczędził ciepłych słów pod adresem Justyny Steczkowskiej, którą typuje na zwyciężczynię konkursu:

Uważam, że skład jest bardzo mocny. Przyjrzałem się wszystkim tym, którzy zasilają skład tegorocznych preselekcji. Na początku było to dziesięciu artystów, teraz jest ich jedenastu. Kibicuję, szczerze powiedziawszy i od razu mówię to wprost — Justynie Steczkowskiej, bo po pierwsze jej udział w tegorocznej Eurowizji miałby taki charakter symboliczny. Jeśli po trzech dekadach mogłaby wrócić na tę legendarną scenę i ponownie stanąć do walki o to, by dumnie reprezentować biało-czerwoną flagę, to byłoby wspaniale. Przypominam, że Justyna Steczkowska reprezentowała Polskę w 1995 roku, a mamy rok 2025, więc to byłoby piękne. Kiedy po 30 latach mogłaby wrócić z taką potrójną siłą tych trzech dekad ponownie na tę scenę — podsumował Aleksander Sikora.