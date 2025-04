Po ostatnim odcinku „Tańca z Gwiazdami”, mieliśmy okazję porozmawiać z Piotrem Musiałkowskim, który nie tylko brał udział w tanecznym show, ale również pojawi się u boku Justyny Steczkowskiej na eurowizyjnej scenie. Podczas wywiadu zapytaliśmy tancerza, czy Justyna Steczkowska ponownie wzniesie się ponad sceną podczas swojego występu, tak jak zrobiła to w preselekcjach?

No nie pofrunie tak, jak na preselekcjach, bo po prostu ze względu na zasady BHP w danym kraju, nie jest to możliwe. Nie jest to jakaś złośliwość organizatorów, także będzie jakby taka maszyna, wyciąg, który ją troszkę podniesie, ale troszkę Justyna, żałuje, że to nie będzie na tyle spektakularne, że ona o własnych siłach może to zrobić i myślę, że to też było takie imponujące. Tam będzie musiała się podeprzeć troszeczkę taką maszyną, która to robi – rozpoczął tancerz.