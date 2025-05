Justyna Steczkowska powróciła na scenę Eurowizji po 30 latach, reprezentując Polskę w 69. Konkursie Piosenki Eurowizji 2025 w Bazylei z utworem „Gaja”. Jej występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno w kraju, jak i za granicą.

Steczkowska, znana z wyjątkowego głosu o czterooktawowej skali, po raz pierwszy reprezentowała Polskę na Eurowizji w 1995 roku z utworem „Sama”. W 2025 roku, dokładnie trzy dekady później, powróciła na eurowizyjną scenę z utworem „Gaja”, zdobywając 39,32% głosów w krajowych preselekcjach „Wielki Finał Polskich Kwalifikacji” .

Czy Eurowizja to szansa, czy ryzyko dla uznanej gwiazdy? Justyna Steczkowska nie musi już niczego udowadniać, ale udział w konkursie, który często przynosi więcej kpin niż pochwał, zawsze niesie ryzyko. Czy wyszła z tego zwycięsko? Głos zabiera ekspertka PR, Ewelina Salwuk-Marko.

Justyna Steczkowska dała Eurowizji coś, czego nie da się zmierzyć punktami – dała show na światowym poziomie i wygrała serca publiczności. Ilość pracy, jaką włożyła w ten występ, budzi ogromny szacunek. Wiemy, że trenowała śpiew, biegając na bieżni, by połączyć kondycję z perfekcją wokalu. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej – zaczęła.

Zauważa, że za tym występem stała ogromna ekipa – tancerze, choreografowie, kostiumografowie, makijażyści, specjaliści od scenografii, światła, efektów wizualnych.

To nie był tylko występ – to był efekt miesięcy planowania, prób, logistyki, determinacji i potu. To był zespół, który uwierzył w wizję Justyny i zrealizował ją z pełnym rozmachem.