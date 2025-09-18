Lewandowski zainwestował miliony w nieruchomość! Buduje luksusowy apartamentowiec ze schronem przeciwlotniczym
Robert Lewandowski to jeden z najpopularniejszych polskich piłkarzy, który robi światową karierę. Być może nie każdy wie, ale poza boiskiem Robert działa również jako biznesmen czy inwestor. Jak się teraz okazuje, sportowiec będzie budować w stolicy niezwykłą nieruchomość z wieloma udogodnieniami, w tym ze schronem.
Robert Lewandowski buduje ekskluzywny apartamentowiec ze schronem
Robert Lewandowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportowców w Polsce i Europie. Piłkarz poza reprezentacją Polski spełnia się również na boisku klubu FC Barcelona. Poza tym od lat inspiruje nie tylko fanów sportu. Zazwyczaj jego każda publikacja w sieci natychmiast budzi ogromne emocje, a informacje na jego temat wzbudzają ciekawość. Tak jest i tym razem.
Piłkarz nie tylko spełnia się na boisku, ale również prężnie działa jako biznesmen czy inwestor. Jak donosi teraz portal TVP Sport, przy ulicy Chłodnej w Warszawie ma powstać luksusowy apartamentowiec, realizowany przez spółkę, której współwłaścicielem jest Robert Lewandowski. W lutym spółka ta zakupiła działkę przy ul. Chłodnej za 96 milionów złotych tuż przy Browarach Warszawskich.
Chłodna 35 to nie jest kolejna inwestycja premium. To projekt, który definiuje, czym naprawdę jest luksus – mówił Lewandowski.
Apartamentowiec wybudowany przez „Lewego” ma być synonimem luksusu i bogactwa, o czym świadczyć będą wyjątkowe udogodnienia takie jak m.in.: strefa SPA z basenem, saunami i przestrzenią fitness, prywatne atelier do organizacji kameralnych kolacji oraz elegancki salon rowerowy. Najbardziej zaskakującym punktem jest jednak schron przeciwlotniczy, który ma pojawić się w podziemiach, a zaprojektowany będzie zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa przy pomocy ekspertów.
Poza tym nieruchomość będzie również objęta całodobową ochroną i nowoczesnymi technologiami. Ekskluzywne wnętrza wypełnią natomiast tapety, kamień i inne wyrafinowane okładziny. Przy wejściu ma natomiast pojawić się fortepian czy aromaterapia, które stworzą niepowtarzalny klimat.
Kreujemy przestrzeń kameralną i wyrafinowaną, w której każdy detal, od architektury po selekcję materiałów, podkreśla unikalność i ponadczasową elegancję – mówił Danilo Djurović, prezes zarządu Monting Development.
