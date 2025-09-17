Szok, co Ania Lewandowska dostała od teściowej! Robert był przeszczęśliwy
Iwona Lewandowska podarowała jej nietypowy prezent...
Anna Lewandowska przez lata była twarzą biżuteryjnej marki Apart. Znana sportsmenka i prywatnie żona piłkarza — Roberta Lewandowskiego zdecydowała się zakończyć współpracę z markę. Od teraz jest ambasadorką YES. 16 września 2025 roku odbyła się oficjalna premiera jej autorskiej kolekcji: „Oh Yes!”. Podczas wydarzenia w rozmowie z dziennikarzem zdradziła pikantne szczegóły ze swojego życia… Jedna rzecz mocno nas zaskoczyła!
Anna Lewandowska zawitała na polskie salony. Rozmawiała z naszym reporterem!
Anna Lewandowska dostała zaskakujący prezent od teściowej. Najbardziej zadowolony z niego był… Robert!
Anna Lewandowska w rozmowie z Damianem Michałowskim — prowadzącym „Dzień dobry TVN” zdradziła, jaki najbardziej zaskakujący prezent otrzymała od teściowej — Iwony Lewandowskiej. Okazuje się, że była to bardzo osobista rzecz i co ciekawe, najbardziej z niej zadowolony był sam Robert Lewandowski:
Dostałam seksowną bieliznę od teściowej! Ładna, mężowi się podobała (śmiech?) — skwitowała krótko Anna Lewandowska.
Anna Lewandowska o życiu w Barcelonie. Najbardziej tęskni za…
Lewandowski wściekł się po pytaniu o Nawrockiego. Uciął wywiad i rzucił jedno zdanie…
Później Anna Lewandowska opowiadała także o szczegółach życia w Barcelonie. Zdradziła, że na co dzień jest bardzo zabieganą mamą, ale gdy tylko znajduje dla siebie trochę wolnego czasu, to lubi ubrać się kobieco i wyjść gdzieś z mężem na randkę. Stara się także pamiętać o swojej drugiej — biznesowej stronie, która sprawia, że na co dzień czuje się sprawcza i silna.
Anna Lewandowska ma świetny kontakt z teściową! „Iwona jest temperamentna”
Anna Lewandowska w rozmowie z Anną Kolasińską w podkaście „Rozmowy w dresie” zdradziła, że jej rodzina jest bardzo energiczna i wyrazista. Okazuje się, że szczególnie mama Roberta Lewandowskiego ma bardzo dużo energii i hiszpański charakter:
Mam bardzo temperamentną rodzinę. Mówię o mojej całej rodzinie, mamie, teściowej, bracie. […] Potrafimy sobie presję mocno nałożyć. […] Iwonka to wulkan energii. Jest sportowcem. Z wielkim podziwem na nią zawsze patrzę, bo ma niesamowitą energię i jest… no mamy coś podobnego. Dogadujemy się z teściową […]. Śmiejemy się, że siostra Roberta Milena jest gdzieś podobna w materii do mojej mamy, a ja z Iwoną, z moją teściową jesteśmy do siebie podobne. Mój mąż tylko za głowę się łapie, załamany — powiedziała Anna Lewandowska.
Anonim | 17 września 2025
wreszcie slowa , ktorych prawdziwosc poparta jest odpowiednim zdjeciem grupowym, wszystko widac , szerszy komentarz zbedny………