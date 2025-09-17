Anna Lewandowska w rozmowie z Damianem Michałowskim — prowadzącym „Dzień dobry TVN” zdradziła, jaki najbardziej zaskakujący prezent otrzymała od teściowej — Iwony Lewandowskiej. Okazuje się, że była to bardzo osobista rzecz i co ciekawe, najbardziej z niej zadowolony był sam Robert Lewandowski:

Anna Lewandowska przez lata była twarzą biżuteryjnej marki Apart. Znana sportsmenka i prywatnie żona piłkarza — Roberta Lewandowskiego zdecydowała się zakończyć współpracę z markę. Od teraz jest ambasadorką YES. 16 września 2025 roku odbyła się oficjalna premiera jej autorskiej kolekcji: „Oh Yes!”. Podczas wydarzenia w rozmowie z dziennikarzem zdradziła pikantne szczegóły ze swojego życia… Jedna rzecz mocno nas zaskoczyła!

Później Anna Lewandowska opowiadała także o szczegółach życia w Barcelonie. Zdradziła, że na co dzień jest bardzo zabieganą mamą, ale gdy tylko znajduje dla siebie trochę wolnego czasu, to lubi ubrać się kobieco i wyjść gdzieś z mężem na randkę. Stara się także pamiętać o swojej drugiej — biznesowej stronie, która sprawia, że na co dzień czuje się sprawcza i silna.

Anna Lewandowska ma świetny kontakt z teściową! „Iwona jest temperamentna”

Anna Lewandowska w rozmowie z Anną Kolasińską w podkaście „Rozmowy w dresie” zdradziła, że jej rodzina jest bardzo energiczna i wyrazista. Okazuje się, że szczególnie mama Roberta Lewandowskiego ma bardzo dużo energii i hiszpański charakter: