Lexy Chaplin to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek oraz była członkini projektu Team X. Szeroką rozpoznawalność zdobyła nie tylko w internecie, lecz także dzięki udziałom w federacjach freak fightowych, takich jak High League czy FAME MMA, co zapewniło jej miejsce również w świecie sportów walki.

W marcu tego roku media obiegła wiadomość o jej zatrzymaniu przez funkcjonariuszy CBŚP. Choć Lexy została zwolniona po przesłuchaniu, wkrótce po tym opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym opisała kulisy tej sytuacji i przyznała, że było to dla niej wyjątkowo trudne doświadczenie.

Teraz w rozmowie z Kozaczkiem influencerka przyznała, że między innymi dzięki walkom we freak fightach i rosnącej popularności mogła spełnić jedno ze swoich marzeń – kupić własne mieszkanie. Kwoty, które przeznaczyła na jego remont, mogą naprawdę przyprawić o zawrót głowy!

Lexy Chaplin wprost o zakupie mieszkania: „Siedem razy płakałam”

Lexy zdradziła, że kupno mieszkania nie było dla niej łatwą sprawą. Wszystko za sprawą kosztów oraz problemami z jego wykończeniem:

Siedem razy płakałam przez pana, który wykańczał mi mieszkanie, a ja rzadko płaczę – mówiła influencerka.

Dodała przy tym, że jej zdaniem w momencie remontów najważniejszą sprawą jest cierpliwość. Wskazała też, że na wykończenie mieszkania wydała już pół miliona złotych, nie wliczając w to kwoty zakupu nieruchomości.

Ja codziennie rano się budzę i mówię „Boże, dziękuję, że obudziłam się w moim mieszkaniu”, w sensie, że miałam możliwość kupić mieszkanie – mówiła z uśmiechem.

Co ciekawe, Chaplin urządzała swoje cztery kąty bez pomocy architektów. Inspirowała się jedynie obrazkami z mediów społecznościowych. Wskazała też, że uważa, iż jest to przywilej, by w tak młodym wieku mieć możliwość zakupienia własnego mieszkania i nie ukrywa przy tym, że zawdzięcza to przede wszystkim udziałom w walkach frak fightowych.