Lexy Chaplin jest polską youtuberką, influencerką i freak fighterką. Przez lata nagrywała filmy na YouTube. Studiowała lingwistykę, ale porzuciła naukę, gdy dostała się do Teamu X. Obecnie na samym Instagramie obserwuje ją aż 2,3 miliona osób. Niedawno gościła na gali Kobieta Roku Glamour 2025, gdzie opowiedziała nam o swoim statusie. Okazuje się, że Lexy Chaplin jest teraz szczęśliwie zakochana.

Lexy Chaplin zdradziła, że jest w związku! Przekazała nam szczegóły

Lexy Chaplin w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, że ma już od dłuższego czasu kogoś. Ta relacja już długo się rozwija, ale influencerka nie chce zdradzać zbyt wiele szczegółów. Ma nadzieję, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku:

Jestem zakochana. No coś tam takiego jest. Takie a little something — zdradziła Lexy Chaplin.

Później jednak zasmucona dodała, że nie myśli o tej relacji jako tej jedynej na całe życie. Zgodziła się ze stwierdzeniem, że w dzisiejszych czasach ciężko jest znaleźć kogoś na całe życie. Mimo to sama nie traci nadziei i wie, jak powinien wyglądać jej idealny mąż: