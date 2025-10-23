Lexy Chaplin wyznaje, że jest zakochana! Co zdradziła o nowej relacji?
Lexy Chaplin ze smutkiem wyznaje: "Już mam dosyć samotnego spania".
Lexy Chaplin jest polską youtuberką, influencerką i freak fighterką. Przez lata nagrywała filmy na YouTube. Studiowała lingwistykę, ale porzuciła naukę, gdy dostała się do Teamu X. Obecnie na samym Instagramie obserwuje ją aż 2,3 miliona osób. Niedawno gościła na gali Kobieta Roku Glamour 2025, gdzie opowiedziała nam o swoim statusie. Okazuje się, że Lexy Chaplin jest teraz szczęśliwie zakochana.
Lexy Chaplin zdradziła, że jest w związku! Przekazała nam szczegóły
Lexy Chaplin w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, że ma już od dłuższego czasu kogoś. Ta relacja już długo się rozwija, ale influencerka nie chce zdradzać zbyt wiele szczegółów. Ma nadzieję, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku:
Jestem zakochana. No coś tam takiego jest. Takie a little something — zdradziła Lexy Chaplin.
Później jednak zasmucona dodała, że nie myśli o tej relacji jako tej jedynej na całe życie. Zgodziła się ze stwierdzeniem, że w dzisiejszych czasach ciężko jest znaleźć kogoś na całe życie. Mimo to sama nie traci nadziei i wie, jak powinien wyglądać jej idealny mąż:
To jest dla mnie ważne. Wolałabym, żeby on już wierzył. Jeśli nie, to zawsze można to zmienić. Ale fajnie jakby już miał takie podstawy zakorzenione. Ważne dla mnie wartości — podkreśliła Lexy Chaplin.
Następnie Lexy Chaplin dodała, że marzy o drugiej osobie. Chciałaby znaleźć miłość na całe życie i mężczyznę, z którym mogłaby spędzać jesienne wieczory pod kocem. Stworzenie trwałej i silnej relacji miłosnej jest dla niej bardzo ważne:
Możesz życzyć mi męża. Ja szukam męża. Bardzo go chcę. Mega bym chciała już mieć męża. Już mam dosyć samotnego spania. Ostatnio boję się spać sama i bardzo bym chciała mieć męża, który codziennie jest ze mną — zakończyła Lexy Chaplin.