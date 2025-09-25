Lil Masti poinformowała fanów, że wspólnie z mężem spodziewają się narodzin drugiego dziecka. Jest to kolejna ciąża wśród znanych influencerów. Pierwsza o drugiej ciąży opowiedziała jej najbliższa przyjaciółka — Andziaks. Teraz przyszła pora na Anielę Woźniakowską. „Nie możemy się doczekać kochany maluszku” — podkreśliła w poście pod uroczą sesją zdjęciową influencerka.

Aniela Woźniakowska jest szerzej znana w internecie pod pseudonimem: „Lil Masti”. Influencerka początkowo była znana z wulgarnego wizerunku, który dość szybko zamieniła na „family friendly” content. Teraz Lil Masti skupia się głównie na rodzinie i macierzyństwie. Chętnie publikuje treści związane z wychowaniem córki — Arii, która przyszła na świat w 2023 roku. Okazuje się, że już wkrótce pociecha będzie miała towarzystwo do zabaw, ponieważ Aniela Woźniakowska jest w drugiej ciąży:

Spełniło się nasze marzenie, nasza rodzinka powiększa się! Nie możemy się ciebie doczekać kochany maluszku — napisała na Instagramie Lil Masti.

