Lil Masti jest w drugiej ciąży! Pokazała fanom urocze ciążowe krągłości (FOTO)
Tak obwieściła fanom radosną nowinę!
Lil Masti poinformowała fanów, że wspólnie z mężem spodziewają się narodzin drugiego dziecka. Jest to kolejna ciąża wśród znanych influencerów. Pierwsza o drugiej ciąży opowiedziała jej najbliższa przyjaciółka — Andziaks. Teraz przyszła pora na Anielę Woźniakowską. „Nie możemy się doczekać kochany maluszku” — podkreśliła w poście pod uroczą sesją zdjęciową influencerka.
Lil Masti jest w drugiej ciąży. Przekazała fanom radosną nowinę!
Aniela Woźniakowska jest szerzej znana w internecie pod pseudonimem: „Lil Masti”. Influencerka początkowo była znana z wulgarnego wizerunku, który dość szybko zamieniła na „family friendly” content. Teraz Lil Masti skupia się głównie na rodzinie i macierzyństwie. Chętnie publikuje treści związane z wychowaniem córki — Arii, która przyszła na świat w 2023 roku. Okazuje się, że już wkrótce pociecha będzie miała towarzystwo do zabaw, ponieważ Aniela Woźniakowska jest w drugiej ciąży:
Spełniło się nasze marzenie, nasza rodzinka powiększa się! Nie możemy się ciebie doczekać kochany maluszku — napisała na Instagramie Lil Masti.
Lil Masti spodziewa się dziecka. Internauci nie szczędzili jej ciepłych życzeń!
Lil Masti zamieściła w sieci serię zdjęć z profesjonalnej sesji fotograficznej. Pokazała na niej urocze ciążowe krągłości. To właśnie te zdjęcia w połączeniu z radosną nowiną o narodzinach drugiego dziecka rozczuliły internautów. Pod jej wpisem posypało się mnóstwo komentarzy. Fani byli zachwyceni tym, o czym poinformowała influencerka:
- Wciąż jestem cała w emocjach, że jesteśmy w tym samym czasie razem w ciąży. Przepięknie — napisała Andziaks,
- Tak bardzo się cieszę. Gratulacje z całego serca,
- Gratuluję i życzę dużo zdrówka i miłości,
- Gratulacje. Ja coś czułam. Ostatnio mówiłam do mojej mamuni, że Aniela jest w ciąży jak nic — pisali internauci pod zdjęciami Anieli Woźniakowskiej.
