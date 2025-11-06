Maja Staśko jest jedną z najpopularniejszych polskich aktywistek. Kobieta ostatnio jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się ze wszystkimi swoimi lewicowymi poglądami. Celebrytka niedawno informowała fanów również o tym, że jest w ciąży. Niestety, ale krótko po wystąpieniu na premierze filmu „Dom dobry” Maja Staśko trafiła do szpitala. Co jej się stało?

Maja Staśko trafiła do szpitala tuż po premierze. Celebrytka jest w zaawansowanej ciąży

Maja Staśko dzieli się regularnie z fanami wiadomościami na temat swojej ciąży. Aktywistka poddała się procedurze in vitro, ponieważ przez lata walczyła z niepłodnością. 35-latka otwarcie też opowiadała o swojej walce z chorobą — endometriozą, która jest dla niej sporym utrudnieniem w codziennym funkcjonowaniu.

